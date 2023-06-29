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Сытная намазка с тунцом на завтрак: готовится за считанные минуты
Для сытного и питательного завтрака может подойти простая намазка. В основу следует добавить тунец, ведь он не нуждается в термической обработке, поэтому вы все очень быстро приготовите. Остальные простые компоненты нужно просто измельчить и смешать.
Идея приготовления сытной намазки с тунцем для завтрака опубликована на странице фудблогера Алины с ником alina.fit.dp в Instagram. Очень вкусно подавать просто на хлебе.
Ингредиенты:
- 1 банка тунца в собственном соке (180 г)
- 2 яйца
- 70 г сыра (лучше взять плавленый, но твердый также подходит)
- 1 средний огурец
- 1 ст.л. сметаны
- зелень
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварные яйца и сыр натереть.
2. Огурцы и зелень измельчить.
3. Все соединить.
4. Добавить сметану и специи.
5. Хорошо перемешать.
7. Получившуюся намазку положить на хлеб.
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