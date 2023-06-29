Сытная намазка с тунцом на завтрак: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Сытная намазка с тунцом на завтрак: готовится за считанные минуты

Для сытного и питательного завтрака может подойти простая намазка. В основу следует добавить тунец, ведь он не нуждается в термической обработке, поэтому вы все очень быстро приготовите. Остальные простые компоненты нужно просто измельчить и смешать.

Идея приготовления сытной намазки с тунцем для завтрака опубликована на странице фудблогера Алины с ником alina.fit.dp в Instagram. Очень вкусно подавать просто на хлебе.

Сытная намазка с тунцом на завтрак: готовится за считанные минуты

Ингредиенты:

  • 1 банка тунца в собственном соке (180 г)
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  • 2 яйца
  • 70 г сыра (лучше взять плавленый, но твердый также подходит)
  • 1 средний огурец
  • 1 ст.л. сметаны
  • зелень
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сытная намазка с тунцом на завтрак: готовится за считанные минуты

1. Отварные яйца и сыр натереть.

2. Огурцы и зелень измельчить.

Сытная намазка с тунцом на завтрак: готовится за считанные минуты

3. Все соединить.

4. Добавить сметану и специи.

Сытная намазка с тунцом на завтрак: готовится за считанные минуты

5. Хорошо перемешать.

7. Получившуюся намазку положить на хлеб.

Сытная намазка с тунцом на завтрак: готовится за считанные минуты

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