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Сытная паста с курицей за 10 минут: как приготовить
Изысканную и вкуснуюпасту можно приготовить всего за 10 минут. Для этого отлично подойдет быстро жарящаяся курица. Мясо получается очень нежным и мягким, ведь в составе есть сливочный соус.
Идея приготовления пасты за 10 минут опубликована на странице фудблогерки Тати Чудновой ( chudnova.food ) в Instagram. Если нужно быстро приготовить сытное блюдо, такая паста будет идеальным вариантом.
Ингредиенты:
- паста – 150 г
- куриное филе – 200 г
- лук – 1/2 шт
- карри – 1 ч.л.
- прованские травы – 1 ч.л.
- сливки – 100 мл
Способ приготовления:
1. Отвариваем макароны.
2. Обжариваем куриное филе и лук 5-7 минут.
3. Добавляем специи и сливки.
4. Перемешиваем.
5. Переводим отварные макароны.
6. Хорошо перемешиваем.
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