Изысканную и вкуснуюпасту можно приготовить всего за 10 минут. Для этого отлично подойдет быстро жарящаяся курица. Мясо получается очень нежным и мягким, ведь в составе есть сливочный соус.

Идея приготовления пасты за 10 минут опубликована на странице фудблогерки Тати Чудновой ( chudnova.food ) в Instagram. Если нужно быстро приготовить сытное блюдо, такая паста будет идеальным вариантом.

Ингредиенты:

паста – 150 г

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куриное филе – 200 г

лук – 1/2 шт

карри – 1 ч.л.

прованские травы – 1 ч.л.

сливки – 100 мл

Способ приготовления:

1. Отвариваем макароны.

2. Обжариваем куриное филе и лук 5-7 минут.

3. Добавляем специи и сливки.

4. Перемешиваем.

5. Переводим отварные макароны.

6. Хорошо перемешиваем.

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