Сытная паста с курицей за 10 минут: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытная паста с курицей за 10 минут: как приготовить

Изысканную и вкуснуюпасту можно приготовить всего за 10 минут. Для этого отлично подойдет быстро жарящаяся курица. Мясо получается очень нежным и мягким, ведь в составе есть сливочный соус.

Идея приготовления пасты за 10 минут опубликована на странице фудблогерки Тати Чудновой ( chudnova.food ) в Instagram. Если нужно быстро приготовить сытное блюдо, такая паста будет идеальным вариантом.

Сытная паста с курицей за 10 минут: как приготовить

Ингредиенты:

  • паста – 150 г
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  • куриное филе – 200 г
  • лук – 1/2 шт
  • карри – 1 ч.л.
  • прованские травы – 1 ч.л.
  • сливки – 100 мл

Способ приготовления:

Сытная паста с курицей за 10 минут: как приготовить

1. Отвариваем макароны.

Сытная паста с курицей за 10 минут: как приготовить

2. Обжариваем куриное филе и лук 5-7 минут.

Сытная паста с курицей за 10 минут: как приготовить

3. Добавляем специи и сливки.

4. Перемешиваем.

Сытная паста с курицей за 10 минут: как приготовить

5. Переводим отварные макароны.

Сытная паста с курицей за 10 минут: как приготовить

6. Хорошо перемешиваем.

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