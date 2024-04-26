Сытная пицца из картофеля, с сыром и колбасками: готовится в духовке

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Картофель – идеальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, супов и даже пиццы. Еще картофель можно запекать, делать из него пюре. 

Что приготовить из картофеля

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сытной и вкусной картофельной пиццы с тертым сыром, колбасой и соусом. 

Рецепт пиццы
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Ингредиенты:

  • Картофель – 500 г
  • Соль – 5 г
  • Перец – 1 г
  • Масло – 40 г
  • Томатный соус – 300 г
  • Сыр моцарелла – 300 г
  • Специя чили (кто любит остренькое) – 1-3 г
  • Колбаски – 200 г

Способ приготовления:

1. Отварите картофель в подсоленной воде 15-20 минут, но до готовности чтоб не разварилась. Слейте воду и сделайте надрезы не дорезая до конца!

Вареный картофель

2. Через пергамен раздавите картофель стаканом.

Картофель для приготовления пиццы

3. Выложите на противень смазанный маслом, подсолите и отправьте в разогретую духовку на 200 С, запекайте пока картофель не будет супер золотистым (10-15 минут).

Соус для блюда

4.. На каждую картофелину добавьте соус, тертый сыр, нарезанные колбаски и можем посыпать сверху специями.

Начинка для блюда

5. Запекайте в духовке на температуре 200 С (5-8 минут).

Готовая пицца

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