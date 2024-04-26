Картофель – идеальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, супов и даже пиццы. Еще картофель можно запекать, делать из него пюре.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сытной и вкусной картофельной пиццы с тертым сыром, колбасой и соусом.

Видео дня

Ингредиенты:

Картофель – 500 г

Соль – 5 г

Перец – 1 г

Масло – 40 г

Томатный соус – 300 г

Сыр моцарелла – 300 г

Специя чили (кто любит остренькое) – 1-3 г

Колбаски – 200 г

Способ приготовления:

1. Отварите картофель в подсоленной воде 15-20 минут, но до готовности чтоб не разварилась. Слейте воду и сделайте надрезы не дорезая до конца!

2. Через пергамен раздавите картофель стаканом.

3. Выложите на противень смазанный маслом, подсолите и отправьте в разогретую духовку на 200 С, запекайте пока картофель не будет супер золотистым (10-15 минут).

4.. На каждую картофелину добавьте соус, тертый сыр, нарезанные колбаски и можем посыпать сверху специями.

5. Запекайте в духовке на температуре 200 С (5-8 минут).

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: