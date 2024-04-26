Сытная пицца из картофеля, с сыром и колбасками: готовится в духовке
Картофель – идеальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, супов и даже пиццы. Еще картофель можно запекать, делать из него пюре.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сытной и вкусной картофельной пиццы с тертым сыром, колбасой и соусом.
Ингредиенты:
- Картофель – 500 г
- Соль – 5 г
- Перец – 1 г
- Масло – 40 г
- Томатный соус – 300 г
- Сыр моцарелла – 300 г
- Специя чили (кто любит остренькое) – 1-3 г
- Колбаски – 200 г
Способ приготовления:
1. Отварите картофель в подсоленной воде 15-20 минут, но до готовности чтоб не разварилась. Слейте воду и сделайте надрезы не дорезая до конца!
2. Через пергамен раздавите картофель стаканом.
3. Выложите на противень смазанный маслом, подсолите и отправьте в разогретую духовку на 200 С, запекайте пока картофель не будет супер золотистым (10-15 минут).
4.. На каждую картофелину добавьте соус, тертый сыр, нарезанные колбаски и можем посыпать сверху специями.
5. Запекайте в духовке на температуре 200 С (5-8 минут).
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