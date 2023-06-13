Рагу – это сытное и элементарное блюдо, которое можно готовить из разных сезонных овощей: баклажанов, кабачков, моркови, капусты, помидоров и огурцов, а также дополнять мясом, грибами или фасолью. Рагу можно есть самостоятельно, или подавать к пюре и кашам.

Фудблогер Кристина с ником cristik_crazy_food на своей странице в Instagram поделилась рецептом овощного рагу с куриным филе, которое будет очень сытное и ароматное.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт картофель – 5-6 шт

баклажан – 1 шт

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кабачок – 1 шт

шампиньоны – 5-6 шт

морковь – 1 шт

помидор – 1-2 шт

чеснок – 2 зубчика

лук – 1 шт

соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарезать и слегка обжарить филе с обеих сторон.

2. Измельчить лук и натереть морковь на терке. Добавить к филе и жарить 5-7 минут.

3. Тем временем порезать остальные овощи кубиками. Также порезать грибы и выжать через пресс чеснок. Добавить все к филе, посолить и поперчить. Готовить несколько минут.

4. Дальше добавить немного кипятка и тушить до готовности всех овощей. Приятного аппетита!

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