Кабачковые котлеты – это отличная альтернатива мясным. Они нежирные и отлично сочетаются с разнообразными гарнирами. Изделия получаются очень сочными и, к тому же, очень бюджетными.

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Идея приготовления сочных котлет из кабачка опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Обязательно добавьте фету – так будет гораздо вкуснее.

Ингредиенты:

кабачок/цуккини – 500 г

фета – 200 г

панировочные сухари – 100 г

яйцо – 1 шт.

лук – 1 шт.

специи – по вкусу

зелень – по вкусу

масло

Ингредиенты для соуса:

сметана/йогурт

огурец (нарезать соломкой)

чеснок

соль

зелень

Способ приготовления:

1. Помыть кабачки, если кожура толстая – срезать ее. Также смотреть по кабачку. Если крупные косточки – их тоже удалить.

2. Натереть на мелкую терку и отжимаем лишнюю влагу.

3. К кабачку добавить фету, мелко порезанный лук, нарезанную зелень, яйца, панировочные сухари и специи.

4. Все хорошо перемешать и сформовать котлетки.

5. Выложить их на сковороду, смазанную растительным маслом.

6. Жарить на маленьком огне со всех сторон до золотистого цвета примерно по 5-6 минут с каждой стороны.

7. Подавать с соусом.

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