Сытные и бюджетные котлеты без мяса: из какого сезонного овоща приготовить
Кабачковые котлеты – это отличная альтернатива мясным. Они нежирные и отлично сочетаются с разнообразными гарнирами. Изделия получаются очень сочными и, к тому же, очень бюджетными.
Идея приготовления сочных котлет из кабачка опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Обязательно добавьте фету – так будет гораздо вкуснее.
Ингредиенты:
- кабачок/цуккини – 500 г
- фета – 200 г
- панировочные сухари – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- специи – по вкусу
- зелень – по вкусу
- масло
Ингредиенты для соуса:
- сметана/йогурт
- огурец (нарезать соломкой)
- чеснок
- соль
- зелень
Способ приготовления:
1. Помыть кабачки, если кожура толстая – срезать ее. Также смотреть по кабачку. Если крупные косточки – их тоже удалить.
2. Натереть на мелкую терку и отжимаем лишнюю влагу.
3. К кабачку добавить фету, мелко порезанный лук, нарезанную зелень, яйца, панировочные сухари и специи.
4. Все хорошо перемешать и сформовать котлетки.
5. Выложить их на сковороду, смазанную растительным маслом.
6. Жарить на маленьком огне со всех сторон до золотистого цвета примерно по 5-6 минут с каждой стороны.
7. Подавать с соусом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: