Сытные и бюджетные котлеты без мяса: из какого сезонного овоща приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытные и бюджетные котлеты без мяса: из какого сезонного овоща приготовить

Кабачковые котлеты – это отличная альтернатива мясным. Они нежирные и отлично сочетаются с разнообразными гарнирами. Изделия получаются очень сочными и, к тому же, очень бюджетными.

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Идея приготовления сочных котлет из кабачка опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Обязательно добавьте фету – так будет гораздо вкуснее.

Сытные и бюджетные котлеты без мяса: из какого сезонного овоща приготовить

Ингредиенты:

  • кабачок/цуккини – 500 г
  • фета – 200 г
  • панировочные сухари – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • специи – по вкусу
  • зелень – по вкусу
  • масло

Ингредиенты для соуса:

  • сметана/йогурт
  • огурец (нарезать соломкой)
  • чеснок
  • соль
  • зелень

Способ приготовления:

Сытные и бюджетные котлеты без мяса: из какого сезонного овоща приготовить

1. Помыть кабачки, если кожура толстая – срезать ее. Также смотреть по кабачку. Если крупные косточки – их тоже удалить.

2. Натереть на мелкую терку и отжимаем лишнюю влагу.

Сытные и бюджетные котлеты без мяса: из какого сезонного овоща приготовить

3. К кабачку добавить фету, мелко порезанный лук, нарезанную зелень, яйца, панировочные сухари и специи.

Сытные и бюджетные котлеты без мяса: из какого сезонного овоща приготовить

4. Все хорошо перемешать и сформовать котлетки.

Сытные и бюджетные котлеты без мяса: из какого сезонного овоща приготовить

5. Выложить их на сковороду, смазанную растительным маслом.

Сытные и бюджетные котлеты без мяса: из какого сезонного овоща приготовить

6. Жарить на маленьком огне со всех сторон до золотистого цвета примерно по 5-6 минут с каждой стороны.

Сытные и бюджетные котлеты без мяса: из какого сезонного овоща приготовить

7. Подавать с соусом.

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