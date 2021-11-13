Сытные и простые запеканки родом из СССР: с чем приготовить любимые блюда

В СССР хозяйки готовили очень сытные блюда, которыми можно было легко накормить всю семью. И это должно было быть не просто много и вкусно, но из доступных продуктов. Поэтому часто делали всевозможные запеканки. Самые популярные – картофельная, морковная и запеканка из капусты.

Картофельная запеканка. Идея от tetianka_ilina. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

средний картофель – 10-12 шт

яйца – 4 шт

чеснок – 4 зубчика

сметана или майонез – 7-8 ст.л

твердый сыр – 200 г

сушеная зелень – 1-2 ст.л

соль, перец по вкусу

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Способ приготовления:

1. Сыр измельчить на мелкой терке и разделить на 2 части.

2. В одну добавить 2 яйца и сушеную зелень, перемешать. Этой смесью нужно будет смазывать блюдо сверху.

3. В другую – 2 яйца, чеснок, сметану.

4. Картошку измельчить на крупной терке, добавить соль и перец.

5. Выложить запеканку в форму, сверху покрыть яично-творожной смесью.

6. Поместить в духовку при температуре 180 градусов на 40 минут.

Морковная запеканка. Идея от Анатолия Шкарбана а. Опубликовано в Facebook.

Ингредиенты:

свежая морковь – 150 г

масло сливочное или маргарин столовый – 10 г

молоко – 30 г

крупа манна – 10 г

яйца – 20 г

сыр кисломолочный – 76 г

сахар – 10 г

сухари – 5 г

сметана – 5 г

Способ приготовления:

1. Морковь нарезать тоненькой соломкой или натереть на крупной терке.

2. Припустить с жиром в молоке до готовности.

3. Всыпать тоненькой струйкой манную крупу, хорошо размешать и варить до готовности.

4. Образовавшуюся массу охладить, смешать с кисломолочным сыром, яйцами и сахаром.

5. Готовую смесь выложить на смазанный жиром и посыпанный сухарями лист.

6. Поверхность выровнять, смазать сметаной и ложкой сделать узор.

7. Запекать при температуре 180-200 градусов 20-30 минут.

8. Подавать со сметаной.

Запеканка из капусты от fasting_marafon. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 500 г

фарш – 200 г

яйца куриные – 2 шт

сметана – 5-6 ст. л

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

зелень, специи – по вкусу

сыр твердый – 40-50 г

Способ приготовления:

1. Капусту нашатковать и залить кипятком на 10-15 минут.

2. Фарш, лук и морковь пожарить на растительном масле в течение 5 минут.

3. Слить воду, добавить фарш, зелень, соль и специи, тщательно перемешать.

4. Выложить в форму для запекания.

5. Приготовить заливку: перемешать яйца со сметаной, добавить творог, все тщательно соединить.

6. Залить запеканку и отправить в духовку на 40-50 минут при температуре 180 градусов.

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