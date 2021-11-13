Сытные и простые запеканки родом из СССР: с чем приготовить любимые блюда
В СССР хозяйки готовили очень сытные блюда, которыми можно было легко накормить всю семью. И это должно было быть не просто много и вкусно, но из доступных продуктов. Поэтому часто делали всевозможные запеканки. Самые популярные – картофельная, морковная и запеканка из капусты.
Картофельная запеканка. Идея от tetianka_ilina. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
средний картофель – 10-12 шт
яйца – 4 шт
чеснок – 4 зубчика
сметана или майонез – 7-8 ст.л
твердый сыр – 200 г
сушеная зелень – 1-2 ст.л
соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Сыр измельчить на мелкой терке и разделить на 2 части.
2. В одну добавить 2 яйца и сушеную зелень, перемешать. Этой смесью нужно будет смазывать блюдо сверху.
3. В другую – 2 яйца, чеснок, сметану.
4. Картошку измельчить на крупной терке, добавить соль и перец.
5. Выложить запеканку в форму, сверху покрыть яично-творожной смесью.
6. Поместить в духовку при температуре 180 градусов на 40 минут.
Морковная запеканка. Идея от Анатолия Шкарбана а. Опубликовано в Facebook.
Ингредиенты:
свежая морковь – 150 г
масло сливочное или маргарин столовый – 10 г
молоко – 30 г
крупа манна – 10 г
яйца – 20 г
сыр кисломолочный – 76 г
сахар – 10 г
сухари – 5 г
сметана – 5 г
Способ приготовления:
1. Морковь нарезать тоненькой соломкой или натереть на крупной терке.
2. Припустить с жиром в молоке до готовности.
3. Всыпать тоненькой струйкой манную крупу, хорошо размешать и варить до готовности.
4. Образовавшуюся массу охладить, смешать с кисломолочным сыром, яйцами и сахаром.
5. Готовую смесь выложить на смазанный жиром и посыпанный сухарями лист.
6. Поверхность выровнять, смазать сметаной и ложкой сделать узор.
7. Запекать при температуре 180-200 градусов 20-30 минут.
8. Подавать со сметаной.
Запеканка из капусты от fasting_marafon. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
капуста – 500 г
фарш – 200 г
яйца куриные – 2 шт
сметана – 5-6 ст. л
лук – 1 шт
морковь – 1 шт
зелень, специи – по вкусу
сыр твердый – 40-50 г
Способ приготовления:
1. Капусту нашатковать и залить кипятком на 10-15 минут.
2. Фарш, лук и морковь пожарить на растительном масле в течение 5 минут.
3. Слить воду, добавить фарш, зелень, соль и специи, тщательно перемешать.
4. Выложить в форму для запекания.
5. Приготовить заливку: перемешать яйца со сметаной, добавить творог, все тщательно соединить.
6. Залить запеканку и отправить в духовку на 40-50 минут при температуре 180 градусов.
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