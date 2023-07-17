Когда речь идет о быстрых и простых закусках летом – именно кабачки довольно часто являются основным ингредиентом для таких блюд. Из такого овоща можно сделать элементарные рулетики. В кабачковые поджаренные слайсы просто заворачивается творожная начинка. Выгодит еще и очень бюджетно.

Идея приготовления сытных рулетиков из кабачков опубликована на кулинарной странице фудблогера Елены (cooking_is_easy__) в Instagram. Выходит очень вкусно, если добавить много свежей зелени.

Ингредиенты:

2 малых или 1 средний кабачок

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1-2 яйца

мука для кляра

80-100 г твердого сыра

зелень

2 помидора

1 зубчик чеснока

2-3 ст.л. сметаны или майонеза

соль, перец

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала нарезаем кабачок тонкими слайсами, солим.

2. Оставляем на 10 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.

3. Обжариваем кабачки, предварительно обваляв в муке и яйце.

4. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло.

5. Делаем начинку: натираем на мелкой терке сыр, добавляем в него сметану или майонез, измельченную зелень и чеснок.

6. Все хорошо перемешиваем.

7. Помидоры нарезаем пополам, вынимаем серединку (нам она не нужна), измельчаем на кубики.

8. На охлажденные кабачки накладываем творожную начинку и кубики помидор и скручиваем в рулетики.

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