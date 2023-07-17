Сытные кабачковые рулетики за считанные минуты: из чего сделать начинку
Когда речь идет о быстрых и простых закусках летом – именно кабачки довольно часто являются основным ингредиентом для таких блюд. Из такого овоща можно сделать элементарные рулетики. В кабачковые поджаренные слайсы просто заворачивается творожная начинка. Выгодит еще и очень бюджетно.
Идея приготовления сытных рулетиков из кабачков опубликована на кулинарной странице фудблогера Елены (cooking_is_easy__) в Instagram. Выходит очень вкусно, если добавить много свежей зелени.
Ингредиенты:
- 2 малых или 1 средний кабачок
- 1-2 яйца
- мука для кляра
- 80-100 г твердого сыра
- зелень
- 2 помидора
- 1 зубчик чеснока
- 2-3 ст.л. сметаны или майонеза
- соль, перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Сначала нарезаем кабачок тонкими слайсами, солим.
2. Оставляем на 10 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
3. Обжариваем кабачки, предварительно обваляв в муке и яйце.
4. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло.
5. Делаем начинку: натираем на мелкой терке сыр, добавляем в него сметану или майонез, измельченную зелень и чеснок.
6. Все хорошо перемешиваем.
7. Помидоры нарезаем пополам, вынимаем серединку (нам она не нужна), измельчаем на кубики.
8. На охлажденные кабачки накладываем творожную начинку и кубики помидор и скручиваем в рулетики.
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