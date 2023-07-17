Сытные кабачковые рулетики за считанные минуты: из чего сделать начинку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытные кабачковые рулетики за считанные минуты: из чего сделать начинку

Когда речь идет о быстрых и простых закусках летом – именно кабачки довольно часто являются основным ингредиентом для таких блюд. Из такого овоща можно сделать элементарные рулетики. В кабачковые поджаренные слайсы просто заворачивается творожная начинка. Выгодит еще и очень бюджетно.

Идея приготовления сытных рулетиков из кабачков опубликована на кулинарной странице фудблогера Елены (cooking_is_easy__) в Instagram. Выходит очень вкусно, если добавить много свежей зелени.

Сытные кабачковые рулетики за считанные минуты: из чего сделать начинку

Ингредиенты:

  • 2 малых или 1 средний кабачок
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  • 1-2 яйца
  • мука для кляра
  • 80-100 г твердого сыра
  • зелень
  • 2 помидора
  • 1 зубчик чеснока
  • 2-3 ст.л. сметаны или майонеза
  • соль, перец
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Сытные кабачковые рулетики за считанные минуты: из чего сделать начинку

1. Сначала нарезаем кабачок тонкими слайсами, солим.

2. Оставляем на 10 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.

Сытные кабачковые рулетики за считанные минуты: из чего сделать начинку

3. Обжариваем кабачки, предварительно обваляв в муке и яйце.

4. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло.

Сытные кабачковые рулетики за считанные минуты: из чего сделать начинку

5. Делаем начинку: натираем на мелкой терке сыр, добавляем в него сметану или майонез, измельченную зелень и чеснок.

Сытные кабачковые рулетики за считанные минуты: из чего сделать начинку

6. Все хорошо перемешиваем.

7. Помидоры нарезаем пополам, вынимаем серединку (нам она не нужна), измельчаем на кубики.

Сытные кабачковые рулетики за считанные минуты: из чего сделать начинку

8. На охлажденные кабачки накладываем творожную начинку и кубики помидор и скручиваем в рулетики.

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