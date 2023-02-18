Лаваш – отличная основа для приготовления различных пирогов, закусок и десертов. Из него можно готовить вкусные конвертики с разнообразными начинками: сыром, фаршем, мясом, ветчиной или овощами.

Фудблогер Юлия (yulia_delicious_recipes) на своей странице в Instagram поделилась рецептом конвертиков из лаваша со вкусной яичной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш – 3 шт

яйца – 2 шт

твердый сыр – 70 г

сметана\йогурт – 3 ст. л.

зелень

соль

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Способ приготовления:

1. Яйца предварительно отварить, в готовом виде порезать кубиками.

2. Сыр натереть на терке, зелень измельчить.

3. Смешать яйца, сыр, зелень, сметану\йогурт и соль. Перемешать до однородности.

4. Лаваш порезать на полоски, выложить начинку и завернуть в конверт.

5. Обжарить конвертики с обеих сторон.

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