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Сытные конвертики из лаваша: рецепт самой вкусной начинки
Лаваш – отличная основа для приготовления различных пирогов, закусок и десертов. Из него можно готовить вкусные конвертики с разнообразными начинками: сыром, фаршем, мясом, ветчиной или овощами.
Фудблогер Юлия (yulia_delicious_recipes) на своей странице в Instagram поделилась рецептом конвертиков из лаваша со вкусной яичной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш – 3 шт
- яйца – 2 шт
- твердый сыр – 70 г
- сметана\йогурт – 3 ст. л.
- зелень
- соль
Способ приготовления:
1. Яйца предварительно отварить, в готовом виде порезать кубиками.
2. Сыр натереть на терке, зелень измельчить.
3. Смешать яйца, сыр, зелень, сметану\йогурт и соль. Перемешать до однородности.
4. Лаваш порезать на полоски, выложить начинку и завернуть в конверт.
5. Обжарить конвертики с обеих сторон.
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