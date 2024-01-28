Сытные барские драники: из чего сделать начинку
Традиционные картофельные драники можно сделать панскими. Блюдо получится гораздо сытнее, если положить на картофельную основу вкусную начинку из грибов и мяса. Так драники готовят в разных регионах Украины.
Идея приготовления сытных барских дерунов опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Сочности прибавят сметана и сыр.
Ингредиенты для начинки:
- 70 г лука
- 200 г шампиньонов
- 200 г мяса или фарша (подойдет любое)
- 2 ст.л сметаны
- соль, перец, сушеный чеснок + 12 г растительного масла
- 30-40 г твердого сыра
Ингредиенты для дерунов:
- 500 г картофеля
- 70 г лука
- 1 ст.л. муки
- яйцо
- соль, перец, куркума
- 30-40 г масла для жарки
Способ приготовления:
1. Для начинки на растительном масле обжарить несколько минут мясо или фарш.
2. Добавить лук и, перемешивая, жарить 4 минуты.
3. Добавить грибы и жарить еще 6-7 минут.
4. Влить сметану, допить соль, перец и сушеный чеснок.
5. Перемешивая, жарить 4-5 минут и готово.
6. Натереть на тончайшей терке картофель.
7. Чтобы картофель не чернел, чередуйте натирание картофеля с луком.
8. Добавить муку, яйцо, соль и перец, куркуму (для хорошего желтого цвета), давленый чеснок и вымешать.
9. Жидкость из картофеля не сливать, так деруны получатся более пышные.
10. Влить масло и выложить ложкой драник, один большой на всю поверхность дна.
11. Жарить на среднем огне до золотистости и перевернуть.
12. Когда будет готово – по центру деруна выложить мясную начинку и немного сырую.
13. Сложить драник вдвое и прожарить с обеих сторон по одной минуте, чтобы расплавился сыр.
14. Просушить на салфетке от масла и подавать с грибной подливкой (мачкой) пока горячие
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