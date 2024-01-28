Традиционные картофельные драники можно сделать панскими. Блюдо получится гораздо сытнее, если положить на картофельную основу вкусную начинку из грибов и мяса. Так драники готовят в разных регионах Украины.

Идея приготовления сытных барских дерунов опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Сочности прибавят сметана и сыр.

Ингредиенты для начинки:

70 г лука

200 г шампиньонов

200 г мяса или фарша (подойдет любое)

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2 ст.л сметаны

соль, перец, сушеный чеснок + 12 г растительного масла

30-40 г твердого сыра

Ингредиенты для дерунов:

500 г картофеля

70 г лука

1 ст.л. муки

яйцо

соль, перец, куркума

30-40 г масла для жарки

Способ приготовления:

1. Для начинки на растительном масле обжарить несколько минут мясо или фарш.

2. Добавить лук и, перемешивая, жарить 4 минуты.

3. Добавить грибы и жарить еще 6-7 минут.

4. Влить сметану, допить соль, перец и сушеный чеснок.

5. Перемешивая, жарить 4-5 минут и готово.

6. Натереть на тончайшей терке картофель.

7. Чтобы картофель не чернел, чередуйте натирание картофеля с луком.

8. Добавить муку, яйцо, соль и перец, куркуму (для хорошего желтого цвета), давленый чеснок и вымешать.

9. Жидкость из картофеля не сливать, так деруны получатся более пышные.

10. Влить масло и выложить ложкой драник, один большой на всю поверхность дна.

11. Жарить на среднем огне до золотистости и перевернуть.

12. Когда будет готово – по центру деруна выложить мясную начинку и немного сырую.

13. Сложить драник вдвое и прожарить с обеих сторон по одной минуте, чтобы расплавился сыр.

14. Просушить на салфетке от масла и подавать с грибной подливкой (мачкой) пока горячие

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