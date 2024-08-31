Сочный болгарский перец можно нафаршировать не только мясом. Блюдо получится очень питательным и сочным, если сделать начинку из картофеля. К тому же, готовится гораздо быстрее.

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Идея приготовления вкусных фаршированных перцев с картофелем опубликована на странице фудблогера с ником valway ka в Instagram. Кушанье подойдет для любого приема пищи.

Ингредиенты для начинки:

лук

морковь

чеснок

1. Эти ингредиенты обжарить до полуготовности и добавить:

натертый сырой картофель (не отжимать)

2. Тушить минут 5-7 под крышкой.

3. Снять с огня, добавить специи и зелень

4. Засыпать соль, перец, укроп, паприку.

5. Начинить перцы.

6. Выложить в емкость, полить растительным маслом.

7. Выпекать при температуре 190 градусов 45-50 минут.

8. Подавать со сметаной.

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