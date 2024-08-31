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Сытный фаршированный картофелем перец: блюдо получится очень сочным
Сочный болгарский перец можно нафаршировать не только мясом. Блюдо получится очень питательным и сочным, если сделать начинку из картофеля. К тому же, готовится гораздо быстрее.
Идея приготовления вкусных фаршированных перцев с картофелем опубликована на странице фудблогера с ником valway ka в Instagram. Кушанье подойдет для любого приема пищи.
Ингредиенты для начинки:
- лук
- морковь
- чеснок
1. Эти ингредиенты обжарить до полуготовности и добавить:
- натертый сырой картофель (не отжимать)
2. Тушить минут 5-7 под крышкой.
3. Снять с огня, добавить специи и зелень
4. Засыпать соль, перец, укроп, паприку.
5. Начинить перцы.
6. Выложить в емкость, полить растительным маслом.
7. Выпекать при температуре 190 градусов 45-50 минут.
8. Подавать со сметаной.
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