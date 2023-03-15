Гороховый суп – это очень вкусное и полезное первое блюдо, которое готовят по-разному: с курицей, копченостями, ребрами и грибами. Он довольно легкий в приготовлении, ведь варить его можно в кастрюле и мультиварке. Блюдо получается сытным и ароматным – будет сыта вся семья.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом горохового супа с фрикадельками, который вы с легкостью приготовите в мультиварке.

Ингредиенты:

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

картофель – 4 шт

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горох – 1 ст

фарш – 300 г

соль, перец

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и натереть морковь на терке. Обжарить на программе "Жарка" примерно 8 минут.

2. Из фарша в это время приготовить фрикадельки.

3. Промыть горох и порезать картофель. Добавить к зажарке вместе с фрикадельками. Залить кипятком, добавить соль и перец. Готовить на программе "Суп".

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