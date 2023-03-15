Сытный гороховый суп с фрикадельками: готовится в мультиварке
Гороховый суп – это очень вкусное и полезное первое блюдо, которое готовят по-разному: с курицей, копченостями, ребрами и грибами. Он довольно легкий в приготовлении, ведь варить его можно в кастрюле и мультиварке. Блюдо получается сытным и ароматным – будет сыта вся семья.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом горохового супа с фрикадельками, который вы с легкостью приготовите в мультиварке.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- картофель – 4 шт
- горох – 1 ст
- фарш – 300 г
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Измельчить лук и натереть морковь на терке. Обжарить на программе "Жарка" примерно 8 минут.
2. Из фарша в это время приготовить фрикадельки.
3. Промыть горох и порезать картофель. Добавить к зажарке вместе с фрикадельками. Залить кипятком, добавить соль и перец. Готовить на программе "Суп".
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