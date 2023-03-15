Сытный и сочный мясной рулет: готовится из лаваша

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
60
Сытный и сочный мясной рулет: готовится из лаваша

Для того, чтобы сделать сытный и питательный перекус, в блюде нужно сочетать овощи, мясо, зелень. Также, белок. Все это можно сделать с помощью лаваша.

Идея приготовления сытного рулета из лаваша опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи (inna_kalancha) в Instagram. Сверху рулет смазывается яйцом, поэтому получается хрустящим.

Сытный и сочный мясной рулет: готовится из лаваша

Ингредиенты:

  • фарш
  • 1 яйцо
  • 2-3 зеленые луковицы
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  • 1 маленький красный перец
  • соль, перец
  • твердый сыр
  • 2 больших лаваша
  • 1 желток
  • семена кунжута

Способ приготовления:

Сытный и сочный мясной рулет: готовится из лаваша

1. Зеленый лук, перец, яйцо и специи добавляем в шарш и хорошо вымешиваем.

Сытный и сочный мясной рулет: готовится из лаваша

2. Сыр натираем.

Сытный и сочный мясной рулет: готовится из лаваша

3. Формируем наш рулет: на первый лаваш выкладываем сыр.

4. Накрываем вторым листом лаваша, выкладываем фарш. Скручиваем в рулет.

Сытный и сочный мясной рулет: готовится из лаваша

5. Смазываем рулет желтком, посыпаем остатками сыра и кунжутом.

Сытный и сочный мясной рулет: готовится из лаваша

6. Отправляем в духовку на 170 градусов на 20-30 минут (чтобы хорошо подрумянился).

Сытный и сочный мясной рулет: готовится из лаваша

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