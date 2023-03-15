Для того, чтобы сделать сытный и питательный перекус, в блюде нужно сочетать овощи, мясо, зелень. Также, белок. Все это можно сделать с помощью лаваша.

Идея приготовления сытного рулета из лаваша опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи (inna_kalancha) в Instagram. Сверху рулет смазывается яйцом, поэтому получается хрустящим.

Ингредиенты:

фарш

1 яйцо

2-3 зеленые луковицы

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1 маленький красный перец

соль, перец

твердый сыр

2 больших лаваша

1 желток

семена кунжута

Способ приготовления:

1. Зеленый лук, перец, яйцо и специи добавляем в шарш и хорошо вымешиваем.

2. Сыр натираем.

3. Формируем наш рулет: на первый лаваш выкладываем сыр.

4. Накрываем вторым листом лаваша, выкладываем фарш. Скручиваем в рулет.

5. Смазываем рулет желтком, посыпаем остатками сыра и кунжутом.

6. Отправляем в духовку на 170 градусов на 20-30 минут (чтобы хорошо подрумянился).

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