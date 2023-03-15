Сытный и сочный мясной рулет: готовится из лаваша
Для того, чтобы сделать сытный и питательный перекус, в блюде нужно сочетать овощи, мясо, зелень. Также, белок. Все это можно сделать с помощью лаваша.
Идея приготовления сытного рулета из лаваша опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи (inna_kalancha) в Instagram. Сверху рулет смазывается яйцом, поэтому получается хрустящим.
Ингредиенты:
- фарш
- 1 яйцо
- 2-3 зеленые луковицы
- 1 маленький красный перец
- соль, перец
- твердый сыр
- 2 больших лаваша
- 1 желток
- семена кунжута
Способ приготовления:
1. Зеленый лук, перец, яйцо и специи добавляем в шарш и хорошо вымешиваем.
2. Сыр натираем.
3. Формируем наш рулет: на первый лаваш выкладываем сыр.
4. Накрываем вторым листом лаваша, выкладываем фарш. Скручиваем в рулет.
5. Смазываем рулет желтком, посыпаем остатками сыра и кунжутом.
6. Отправляем в духовку на 170 градусов на 20-30 минут (чтобы хорошо подрумянился).
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