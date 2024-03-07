Сытный и вкуснейший салат с охотничьими колбасками: что добавить для непревзойденного вкуса
Может ли салат заменить полноценный обед? Вполне возможно, если речь идет о салате, рецепт которого указан ниже. Он не только сытный, но и очень вкусный, наполненный овощами и ароматными охотничьими колбасками.
Рецептом этого питательного салата поделилась фудблогер с ником receptuk.ua. В Instagram она также рассказала, какая заправка лучше всего будет смаковать со составляющими салата.
Ингредиенты
- Охотничьи колбаски – 180 гр
- Перец болгарский – 1 шт
- Помидор – 1 шт
- Соленые огурцы – 2 шт
- Консервированная кукуруза – 150 гр
- Укроп
- Сыр – 100 гр
Ингредиенты для заправки
- Майонез
- Французская горчица
- Соль
Способ приготовления
1. Охотничьи колбаски нарезаем на кружочки небольшого размера.
2. Болгарский перец и помидоры моем, нарезаем на кубики примерно одинакового размера.
3. Соленые огурцы и сыр также нарезаем кубиками.
4. Составляем все ингредиенты в глубокую емкость и хорошо перемешиваем.
5. Добавляем укроп по вкусу и консервированную кукурузу.
6. Заправку смешиваем до однородности, добавляем в салат и тщательно перемешиваем.
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