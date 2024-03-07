Может ли салат заменить полноценный обед? Вполне возможно, если речь идет о салате, рецепт которого указан ниже. Он не только сытный, но и очень вкусный, наполненный овощами и ароматными охотничьими колбасками.

Рецептом этого питательного салата поделилась фудблогер с ником receptuk.ua. В Instagram она также рассказала, какая заправка лучше всего будет смаковать со составляющими салата.

Ингредиенты

Охотничьи колбаски – 180 гр

Перец болгарский – 1 шт

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Помидор – 1 шт

Соленые огурцы – 2 шт

Консервированная кукуруза – 150 гр

Укроп

Сыр – 100 гр

Ингредиенты для заправки

Майонез

Французская горчица

Соль

Способ приготовления

1. Охотничьи колбаски нарезаем на кружочки небольшого размера.

2. Болгарский перец и помидоры моем, нарезаем на кубики примерно одинакового размера.

3. Соленые огурцы и сыр также нарезаем кубиками.

4. Составляем все ингредиенты в глубокую емкость и хорошо перемешиваем.

5. Добавляем укроп по вкусу и консервированную кукурузу.

6. Заправку смешиваем до однородности, добавляем в салат и тщательно перемешиваем.

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