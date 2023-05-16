Сытный кабачковый рулет с сыром и помидорами: овощ нужно просто натереть
Вместо этого. чтобы долго жарить кабачки в масле – сделайте из этого овоща рулет. Блюдо получается очень сытным и питательным. К тому же, главный ингредиент нужно просто натереть и запечь. Это гораздо быстрее, чем готовить каждый нарезанный кусочек по отдельности.
Идея приготовления сытного кабачкового рулета с сыром, чесноком и помидорами опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram.
Ингредиенты для рулета:
- кабачок – 2 шт
- яйца – 3 шт
- мука – 4 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- перец – по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- плавленый сырок – 3 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- турецкий йогурт (густой без наполнителей) – 4 ст.л.
- помидоры – 2 шт.
- зелень укропа и лука
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть на большую терку, посолить, перемешать оставить на 5 минут. Они пустят сок.
2. Отжимаем руками лишнюю жидкость и выкладываем в глубокую миску.
3. Смешиваем яйца, сметану и молотый черный перец до однородности, добавляем в кабачки и перемешиваем. Добавляем муку – перемешиваем.
4. Разогреваем духовую до 200 градусов, противень застилаем пергаментом, слегка смазанным маслом. Выкладываем кабачковую массу, разравниваем и выпекаем 15-20 минут.
5. Вынимаем готовый корж из противня на решетку и оставляем остывать.
6. На мелкую терку натираем сырки и чеснок, добавляем густой йогурт.
7. Нарезаем помидоры четвертинками, измельчаем зелень.
8. Готовый кабачковый корж смазываем творожной массой, присыпаем зеленью и выкладываем помидор.
9. Закручиваем рулет, заворачиваем в этот же пергамент и отправляем в холодильник на 1-2 часа. Очень важно взять именно качественный пергамент, чтобы рулет не прилипал.
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