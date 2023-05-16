Сытный кабачковый рулет с сыром и помидорами: овощ нужно просто натереть

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
630
Сытный кабачковый рулет с сыром и помидорами: овощ нужно просто натереть

Вместо этого. чтобы долго жарить кабачки в масле – сделайте из этого овоща рулет. Блюдо получается очень сытным и питательным. К тому же, главный ингредиент нужно просто натереть и запечь. Это гораздо быстрее, чем готовить каждый нарезанный кусочек по отдельности.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета с сыром, чесноком и помидорами опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram.

Сытный кабачковый рулет с сыром и помидорами: овощ нужно просто натереть

Ингредиенты для рулета:

  • кабачок – 2 шт
  • яйца – 3 шт
  • мука – 4 ст.л.
  • сметана – 2 ст.л.
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  • соль – 0,5 ч.л.
  • перец – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

  • плавленый сырок – 3 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • турецкий йогурт (густой без наполнителей) – 4 ст.л.
  • помидоры – 2 шт.
  • зелень укропа и лука

Способ приготовления:

Сытный кабачковый рулет с сыром и помидорами: овощ нужно просто натереть

1. Кабачки натереть на большую терку, посолить, перемешать оставить на 5 минут. Они пустят сок.

2. Отжимаем руками лишнюю жидкость и выкладываем в глубокую миску.

Сытный кабачковый рулет с сыром и помидорами: овощ нужно просто натереть

3. Смешиваем яйца, сметану и молотый черный перец до однородности, добавляем в кабачки и перемешиваем. Добавляем муку – перемешиваем.

4. Разогреваем духовую до 200 градусов, противень застилаем пергаментом, слегка смазанным маслом. Выкладываем кабачковую массу, разравниваем и выпекаем 15-20 минут.

Сытный кабачковый рулет с сыром и помидорами: овощ нужно просто натереть

5. Вынимаем готовый корж из противня на решетку и оставляем остывать.

6. На мелкую терку натираем сырки и чеснок, добавляем густой йогурт.

Сытный кабачковый рулет с сыром и помидорами: овощ нужно просто натереть

7. Нарезаем помидоры четвертинками, измельчаем зелень.

8. Готовый кабачковый корж смазываем творожной массой, присыпаем зеленью и выкладываем помидор.

Сытный кабачковый рулет с сыром и помидорами: овощ нужно просто натереть

9. Закручиваем рулет, заворачиваем в этот же пергамент и отправляем в холодильник на 1-2 часа. Очень важно взять именно качественный пергамент, чтобы рулет не прилипал.

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