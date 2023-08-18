Сытный картофельный гратен на обед: готовится очень быстро

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Сытный картофельный гратен на обед: готовится очень быстро

Если быстро нужно приготовить сытный обед – следует использовать картофель. Из него можно сделать вкусный гратен, который запекается в духовке. В составе есть много грибов, а также сыра, поэтому блюдо получается очень питательным.

Идея приготовления картофельного граната на обед опубликована на странице фудблогера Кристины с ником cristik_crazy_food в Instagram. Вы можете просто поставить блюдо в духовку и заниматься своими делами.

Сытный картофельный гратен на обед: готовится очень быстро

Ингредиенты:

  • картофель – 5-7 штук
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  • шампиньоны – 300 г
  • твердый сыр – 150 г
  • сливки – 100 миллилитров
  • грибная приправа, соль, перец
  • зелень
  • лук – 1 шт

Способ приготовления:

Сытный картофельный гратен на обед: готовится очень быстро

1. Картошку почистить, порезать на очень тоненькие слайсы.

2. Выложить картофель в форму, залить водой (200 миллилитров), посолить.

Сытный картофельный гратен на обед: готовится очень быстро

3. Поставить запекать в разогретую духовку при температуре 200 градусов на 30-35 минут.

4. Тем временем обжариваем на масле мелко нарезанный лук, шампиньоны.

Сытный картофельный гратен на обед: готовится очень быстро

5. В конце солим грибной приправой и заливаем сливками.

Сытный картофельный гратен на обед: готовится очень быстро

6. На готовый картофель выкладываем начинку, тертый сыр.

7. Ставим в духовку на 8-10 минут при температуре 200 градусов.

Сытный картофельный гратен на обед: готовится очень быстро

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