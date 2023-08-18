Если быстро нужно приготовить сытный обед – следует использовать картофель. Из него можно сделать вкусный гратен, который запекается в духовке. В составе есть много грибов, а также сыра, поэтому блюдо получается очень питательным.

Идея приготовления картофельного граната на обед опубликована на странице фудблогера Кристины с ником cristik_crazy_food в Instagram. Вы можете просто поставить блюдо в духовку и заниматься своими делами.

Ингредиенты:

картофель – 5-7 штук

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шампиньоны – 300 г

твердый сыр – 150 г

сливки – 100 миллилитров

грибная приправа, соль, перец

зелень

лук – 1 шт

Способ приготовления:

1. Картошку почистить, порезать на очень тоненькие слайсы.

2. Выложить картофель в форму, залить водой (200 миллилитров), посолить.

3. Поставить запекать в разогретую духовку при температуре 200 градусов на 30-35 минут.

4. Тем временем обжариваем на масле мелко нарезанный лук, шампиньоны.

5. В конце солим грибной приправой и заливаем сливками.

6. На готовый картофель выкладываем начинку, тертый сыр.

7. Ставим в духовку на 8-10 минут при температуре 200 градусов.

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