Сытный картофельный гратен на обед: готовится очень быстро
Если быстро нужно приготовить сытный обед – следует использовать картофель. Из него можно сделать вкусный гратен, который запекается в духовке. В составе есть много грибов, а также сыра, поэтому блюдо получается очень питательным.
Идея приготовления картофельного граната на обед опубликована на странице фудблогера Кристины с ником cristik_crazy_food в Instagram. Вы можете просто поставить блюдо в духовку и заниматься своими делами.
Ингредиенты:
- картофель – 5-7 штук
- шампиньоны – 300 г
- твердый сыр – 150 г
- сливки – 100 миллилитров
- грибная приправа, соль, перец
- зелень
- лук – 1 шт
Способ приготовления:
1. Картошку почистить, порезать на очень тоненькие слайсы.
2. Выложить картофель в форму, залить водой (200 миллилитров), посолить.
3. Поставить запекать в разогретую духовку при температуре 200 градусов на 30-35 минут.
4. Тем временем обжариваем на масле мелко нарезанный лук, шампиньоны.
5. В конце солим грибной приправой и заливаем сливками.
6. На готовый картофель выкладываем начинку, тертый сыр.
7. Ставим в духовку на 8-10 минут при температуре 200 градусов.
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