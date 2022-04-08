Сытный картофельный пирог "Баренчик" для обеда: рецепт от Евгения Клопотенко
Картофель – идеальный продукт для приготовления вкусных сытных блюд. Стоит отметить, что все блюда из картофеля будут сытными, полезными и очень вкусными. Среди таких – пюре, зразы, пироги.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом очень вкусного картофельного пирога "Баренчик", который станет идеальным вариантом сытного обеда.
Ингредиенты:
картофель – 1 кг
кукурзуная мука – 4 ст. л.
пшеничная мука – 4 ст. л.
яйца – 3 шт.
сливки – 150 мл
тимьян – 5 веточек
сливочное масло – 200 г
Томатный соус:
чеснок – 3-5 зуб.
перец чили – 1/2 ч. л.
копченая паприка – 1 ч. л.
паприки в хлопьях – 1 ч. л.
лимон – 1 шт.
сахар – 1 ст. л.
томатная паста – 2-3 ст. л
вода – 100 мл
соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистите 1 кг картофеля и натрите на крупной терке.
2. После переложите в глубокую миску и не отжимайте, чтобы пирог получился сочным.
3. Туда добавьте соль и перец по вкусу, влейте 150 мл сливок 33%, вбейте 3 яйца, всыпьте 4 ст. л. кукурузной муки и 4 ст. л. пшеничной.
4. Возьмите керамическую форму для пирога и сделайте "французскую рубашку", смажьте сливочным маслом и присыпьте кукурузной мукой.
5. Переложите картофельную массу в форму, разровняйте ложкой, а сверху положите порезанное сливочное масло и сверху посыпьте тимьяном.
6. Готовый пирог поставьте запекаться на 35-40 минут при температуре 180 С.
7. Соус: выложите в сотейник томатную пасту, а также мелко нарезанные 3-5 зубчиков чеснока, перец чили и копченую сладкую паприку, а еще паприку в хлопьях.
8. Влейте воду, добавьте сахар, сок и цедру лимона, хорошо перемешайте и выпаривайте жидкость на среднем огне, пока он не загустеет, около 5 минут.
9. Достаньте пирог из духовки и дайте ему остыть, но в форме. После порежьте пирог и полейте соусом.
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