Картофель – идеальный продукт для приготовления вкусных сытных блюд. Стоит отметить, что все блюда из картофеля будут сытными, полезными и очень вкусными. Среди таких – пюре, зразы, пироги.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом очень вкусного картофельного пирога "Баренчик", который станет идеальным вариантом сытного обеда.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

кукурзуная мука – 4 ст. л.

пшеничная мука – 4 ст. л.

яйца – 3 шт.

Видео дня

сливки – 150 мл

тимьян – 5 веточек

сливочное масло – 200 г

Томатный соус:

чеснок – 3-5 зуб.

перец чили – 1/2 ч. л.

копченая паприка – 1 ч. л.

паприки в хлопьях – 1 ч. л.

лимон – 1 шт.

сахар – 1 ст. л.

томатная паста – 2-3 ст. л

вода – 100 мл

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите 1 кг картофеля и натрите на крупной терке.

2. После переложите в глубокую миску и не отжимайте, чтобы пирог получился сочным.

3. Туда добавьте соль и перец по вкусу, влейте 150 мл сливок 33%, вбейте 3 яйца, всыпьте 4 ст. л. кукурузной муки и 4 ст. л. пшеничной.

4. Возьмите керамическую форму для пирога и сделайте "французскую рубашку", смажьте сливочным маслом и присыпьте кукурузной мукой.

5. Переложите картофельную массу в форму, разровняйте ложкой, а сверху положите порезанное сливочное масло и сверху посыпьте тимьяном.

6. Готовый пирог поставьте запекаться на 35-40 минут при температуре 180 С.

7. Соус: выложите в сотейник томатную пасту, а также мелко нарезанные 3-5 зубчиков чеснока, перец чили и копченую сладкую паприку, а еще паприку в хлопьях.

8. Влейте воду, добавьте сахар, сок и цедру лимона, хорошо перемешайте и выпаривайте жидкость на среднем огне, пока он не загустеет, около 5 минут.

9. Достаньте пирог из духовки и дайте ему остыть, но в форме. После порежьте пирог и полейте соусом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: