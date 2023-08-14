Обед обязательно должен быть сытным и сбалансированным. Поэтому очень удачной идеей будет приготовить киш, в которой есть и мясо и овощи. Он очень сытный и хватит на всю семью.

О том, как приготовить киш с курицей и овощами, рассказали на кулинарной странице poltavska_tsipochka в Instagram. Основание получается очень хрустящим.

Ингредиенты для основания:

280 г муки

150 г масла

0,5 ч.л. соли

1 яйцо2 ст.л. холодной воды

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Ингредиенты для начинки:

300-400 г куриного филе

1 болгарский перец

100 г кукурузы

100 г стручковой фасоли

6 помидоров черри

150 г твердого сыра

300 мл сливок 30%

1 яйцо

соль, орегано, чеснок

Способ приготовления:

1. Для теста смешать муку с солью, добавить холодное масло и перетереть в крошку. Влить яйцо и воду, быстро замесить тесто. Завернуть в пленку и оставить в холодильнике в час.

2. Куриное филе нарезать небольшими кусочками и обжарить 4-5 минут, посолить, добавить орегано, выжать чеснок.

3. Болгарский перец порезать полосками и обжарить 3-4 минутки, добавить стручковую фасоль, обжарить еще 1-2 минутки. Всыпать кукурузу, посолить, посыпать орегано.

4. Тесто распределить по форме (24 см), формируя бортики. К курице с овощами добавить яйцо, сливки, 100 г сыру, перемешать и вылить на основание. Посыпать оставшимся сыром разложить половинки помидоров.

5. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 40-45 минут. Разрезать, как остынет.

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