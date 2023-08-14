Сытный киш с курицей и овощами на скорую руку: очень вкусно приготовить на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
360
Сытный киш с курицей и овощами на скорую руку: очень вкусно приготовить на обед

Обед обязательно должен быть сытным и сбалансированным. Поэтому очень удачной идеей будет приготовить киш, в которой есть и мясо и овощи. Он очень сытный и хватит на всю семью.

О том, как приготовить киш с курицей и овощами, рассказали на кулинарной странице poltavska_tsipochka в Instagram. Основание получается очень хрустящим.

Сытный киш с курицей и овощами на скорую руку: очень вкусно приготовить на обед

Ингредиенты для основания:

  • 280 г муки
  • 150 г масла
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 яйцо2 ст.л. холодной воды
Видео дня

Ингредиенты для начинки:

  • 300-400 г куриного филе
  • 1 болгарский перец
  • 100 г кукурузы
  • 100 г стручковой фасоли
  • 6 помидоров черри
  • 150 г твердого сыра
  • 300 мл сливок 30%
  • 1 яйцо
  • соль, орегано, чеснок

Способ приготовления:

Сытный киш с курицей и овощами на скорую руку: очень вкусно приготовить на обед

1. Для теста смешать муку с солью, добавить холодное масло и перетереть в крошку. Влить яйцо и воду, быстро замесить тесто. Завернуть в пленку и оставить в холодильнике в час.

Сытный киш с курицей и овощами на скорую руку: очень вкусно приготовить на обед

2. Куриное филе нарезать небольшими кусочками и обжарить 4-5 минут, посолить, добавить орегано, выжать чеснок.

Сытный киш с курицей и овощами на скорую руку: очень вкусно приготовить на обед

3. Болгарский перец порезать полосками и обжарить 3-4 минутки, добавить стручковую фасоль, обжарить еще 1-2 минутки. Всыпать кукурузу, посолить, посыпать орегано.

Сытный киш с курицей и овощами на скорую руку: очень вкусно приготовить на обед

4. Тесто распределить по форме (24 см), формируя бортики. К курице с овощами добавить яйцо, сливки, 100 г сыру, перемешать и вылить на основание. Посыпать оставшимся сыром разложить половинки помидоров.

Сытный киш с курицей и овощами на скорую руку: очень вкусно приготовить на обед

5. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 40-45 минут. Разрезать, как остынет.

Сытный киш с курицей и овощами на скорую руку: очень вкусно приготовить на обед

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты