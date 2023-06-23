Сытный куриный ролл в лаваше: можно очень быстро приготовить на завтрак
Чтобы завтрак был действительно сбалансированным и сытным – в нем обязательно должны быть овощи и мясо. И все это можно отлично соединить в лаваше. Выходит вкусный ролл, который можно будет даже взять с собой.
Идея приготовления сочных куриных роллов на завтрак опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram.Сочным блюдо делает пикантный соус.
Ингредиенты:
- тортильи – 4 шт
- куриное филе – 300-350 г
- болгарский перец (небольшой) – 1 шт
- красный лук – 1-2 шт
- сыр сулугуни – 100 г
- зелень – по желанию
- соль, перец, специи к курице
Ингредиенты для соуса:
- майонез – 1/2 ст.л.
- натурального йогурта – 1-2 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать на небольшие кусочки и обжарить на растительном масле на среднем огне.
2. Заправить любимыми специями.
3. Переложить в тарелку и добавить нарезанный перец, лук, зелень, сыр и специи.
4. Для соуса перемешать майонез, йогурт и горчицу до однородности.
5. На каждую тортилью выложить по 2-3 ст.л. начинки.
6. Закрутить рулет и жарить на сковороде до хрустящей, золотистой корочки.
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