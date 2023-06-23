Сытный куриный ролл в лаваше: можно очень быстро приготовить на завтрак

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытный куриный ролл в лаваше: можно очень быстро приготовить на завтрак

Чтобы завтрак был действительно сбалансированным и сытным – в нем обязательно должны быть овощи и мясо. И все это можно отлично соединить в лаваше. Выходит вкусный ролл, который можно будет даже взять с собой.

Идея приготовления сочных куриных роллов на завтрак опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram.Сочным блюдо делает пикантный соус.

Сытный куриный ролл в лаваше: можно очень быстро приготовить на завтрак

Ингредиенты:

  • тортильи – 4 шт
  • куриное филе – 300-350 г
  • болгарский перец (небольшой) – 1 шт
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  • красный лук – 1-2 шт
  • сыр сулугуни – 100 г
  • зелень – по желанию
  • соль, перец, специи к курице

Ингредиенты для соуса:

  • майонез – 1/2 ст.л.
  • натурального йогурта – 1-2 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Сытный куриный ролл в лаваше: можно очень быстро приготовить на завтрак

1. Куриное филе нарезать на небольшие кусочки и обжарить на растительном масле на среднем огне.

Сытный куриный ролл в лаваше: можно очень быстро приготовить на завтрак

2. Заправить любимыми специями.

Сытный куриный ролл в лаваше: можно очень быстро приготовить на завтрак

3. Переложить в тарелку и добавить нарезанный перец, лук, зелень, сыр и специи.

4. Для соуса перемешать майонез, йогурт и горчицу до однородности.

Сытный куриный ролл в лаваше: можно очень быстро приготовить на завтрак

5. На каждую тортилью выложить по 2-3 ст.л. начинки.

Сытный куриный ролл в лаваше: можно очень быстро приготовить на завтрак

6. Закрутить рулет и жарить на сковороде до хрустящей, золотистой корочки.

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