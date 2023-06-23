Чтобы завтрак был действительно сбалансированным и сытным – в нем обязательно должны быть овощи и мясо. И все это можно отлично соединить в лаваше. Выходит вкусный ролл, который можно будет даже взять с собой.

Идея приготовления сочных куриных роллов на завтрак опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram.Сочным блюдо делает пикантный соус.

Ингредиенты:

тортильи – 4 шт

куриное филе – 300-350 г

болгарский перец (небольшой) – 1 шт

Видео дня

красный лук – 1-2 шт

сыр сулугуни – 100 г

зелень – по желанию

соль, перец, специи к курице

Ингредиенты для соуса:

майонез – 1/2 ст.л.

натурального йогурта – 1-2 ст.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать на небольшие кусочки и обжарить на растительном масле на среднем огне.

2. Заправить любимыми специями.

3. Переложить в тарелку и добавить нарезанный перец, лук, зелень, сыр и специи.

4. Для соуса перемешать майонез, йогурт и горчицу до однородности.

5. На каждую тортилью выложить по 2-3 ст.л. начинки.

6. Закрутить рулет и жарить на сковороде до хрустящей, золотистой корочки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: