Если вы хотите приготовить сытное праздничное блюдо не за все деньги мира – сделайте салат с куриной печенью. Мясо достаточно бюджетное, а если его правильно приготовить, еще очень вкусное. Заправить можно обычным майонезом.

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Идея приготовления сытного салата с куриной печенью опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia mikulich) в Instagram. Обязательно снимите все пленки с мяса и удалите жилки.

Ингредиенты:

куриная печень – 400 г

яйца – 4 шт + немного молока

морковь по-корейски – 100 г

лук – 60 г + немного зеленого

вкусный майонез

Способ приготовления:

1. Куриную печень помыть, почистить от плёнки.

2. Выложить на дощечку.

3. Накрыть пакетом/пленкой и отбить.

4. Далее посолить, поперчить печень.

5. Обвалять в муке.

6. Обжарить на растительном масле с обеих сторон до готовности. Готовится она быстро. Этап с отбиванием печени и обжариванием в муке обязательный. Вареная или просто обжаренная, не отбитая печень имеет другой, более простой вкус. И салат с ней будет уже не столь вкусный.

7. Яйца взбить до однородности.

8. Посолить и поперчить их, добавить немного молока (2 ст.л+-).

9. Перемешать, влить на сковороду (можете на ту, где жарили печень).

10. Обжарить с обеих сторон до готовности.

11. Печень и яичный блинчик охладить.

12. Нарезать все ингредиенты соломкой, заправить майонезом, перемешать.

13. Добавить соль, перец, если нужно.

14. Перед употреблением дать салату постоять в холодильнике – он станет только вкуснее.

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