Сытный майонезный салат с куриной печенью: мясо горчить не будет
Если вы хотите приготовить сытное праздничное блюдо не за все деньги мира – сделайте салат с куриной печенью. Мясо достаточно бюджетное, а если его правильно приготовить, еще очень вкусное. Заправить можно обычным майонезом.
Идея приготовления сытного салата с куриной печенью опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia mikulich) в Instagram. Обязательно снимите все пленки с мяса и удалите жилки.
Ингредиенты:
- куриная печень – 400 г
- яйца – 4 шт + немного молока
- морковь по-корейски – 100 г
- лук – 60 г + немного зеленого
- вкусный майонез
Способ приготовления:
1. Куриную печень помыть, почистить от плёнки.
2. Выложить на дощечку.
3. Накрыть пакетом/пленкой и отбить.
4. Далее посолить, поперчить печень.
5. Обвалять в муке.
6. Обжарить на растительном масле с обеих сторон до готовности. Готовится она быстро. Этап с отбиванием печени и обжариванием в муке обязательный. Вареная или просто обжаренная, не отбитая печень имеет другой, более простой вкус. И салат с ней будет уже не столь вкусный.
7. Яйца взбить до однородности.
8. Посолить и поперчить их, добавить немного молока (2 ст.л+-).
9. Перемешать, влить на сковороду (можете на ту, где жарили печень).
10. Обжарить с обеих сторон до готовности.
11. Печень и яичный блинчик охладить.
12. Нарезать все ингредиенты соломкой, заправить майонезом, перемешать.
13. Добавить соль, перец, если нужно.
14. Перед употреблением дать салату постоять в холодильнике – он станет только вкуснее.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: