Мясо и овощи – идеальное сочетание для обеда. Такие продукты содержат необходимое количество питательных веществ, которые необходимы организму для того, чтобы компенсировать энергию. Также можно добавить вкусную крупу. К примеру, кус-кус.

Идея приготовления кус-куса с овощами и мясом для обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx fit) в Instagram. Все очень быстро протушится.

Ингредиенты:

филе курицы или индейки – 500 г

кус-кус – 250 г

вода – 900 мл.

томатное пюре – 250 г

лук – 150 г

сладкий перец – 150 г

морковь – 150 г

кабачок – 150 г

горошек – 120 г

чеснок – 5-6 зубчиков

соль, перец, паприка, кориандр, хмели-сунели

масло для жарки – 30 г

зелень для подачи

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарить куриное филе, нарезанное полосками до золотистости с обеих сторон.

2. Закинуть нарезанный кубиком лук и морковь, давленый чеснок и все специи, примерно по 1 ч.л.

3. Перемешивая, жарить 7 минут.

4. Влить помидорное пюре.

5. Добавить нарезанный мелкими кубиками перец и кабачок.

6. Налить воду, положить горошек.

7. Довести до кипения и готовить 7-10 минут.

8. Добавить кус-кус.

9. Перемешивая, готовить еще 7-8 минут.

10. Для подачи можно присыпать зеленью по желанию.

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