Сытный обед, который точно не навредит фигуре: как приготовить кус-кус с овощами и мясом на сковороде
Мясо и овощи – идеальное сочетание для обеда. Такие продукты содержат необходимое количество питательных веществ, которые необходимы организму для того, чтобы компенсировать энергию. Также можно добавить вкусную крупу. К примеру, кус-кус.
Идея приготовления кус-куса с овощами и мясом для обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx fit) в Instagram. Все очень быстро протушится.
Ингредиенты:
- филе курицы или индейки – 500 г
- кус-кус – 250 г
- вода – 900 мл.
- томатное пюре – 250 г
- лук – 150 г
- сладкий перец – 150 г
- морковь – 150 г
- кабачок – 150 г
- горошек – 120 г
- чеснок – 5-6 зубчиков
- соль, перец, паприка, кориандр, хмели-сунели
- масло для жарки – 30 г
- зелень для подачи
Способ приготовления:
1. На растительном масле обжарить куриное филе, нарезанное полосками до золотистости с обеих сторон.
2. Закинуть нарезанный кубиком лук и морковь, давленый чеснок и все специи, примерно по 1 ч.л.
3. Перемешивая, жарить 7 минут.
4. Влить помидорное пюре.
5. Добавить нарезанный мелкими кубиками перец и кабачок.
6. Налить воду, положить горошек.
7. Довести до кипения и готовить 7-10 минут.
8. Добавить кус-кус.
9. Перемешивая, готовить еще 7-8 минут.
10. Для подачи можно присыпать зеленью по желанию.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: