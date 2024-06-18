Сытный обед за копейки: как приготовить сочные тефтели из фарша к каше, картофелю или макаронам
На обед к картофелю, каше или макаронам идеально подойдут сочные тефтели. Для основы вам понадобится обычный мясной фарш. А сочности придаст сливочная подливка, в которой нужно протушить изделия.
Идея приготовления сочных тефтелей из фарша для обеда опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Для того, чтобы мясо держало форму, добавьте рис.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- лук, чеснок – 1 шт.
- вареный рис – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- крахмал – 1 ст.л.
- мука
- специи – соль, перец
Ингредиенты для зажарки:
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- болгарский перец – 1/2
- томатный соус – 2 ст.л.
- сметана – 3 ст.л.
- горячая вода – 0,5 л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить нарезанный лук, чеснок, вареный рис, яйцо, крахмал, специи.
2. Хорошо перемешать.
3. Влажными руками сформировать тефтели.
4. Каждую из них обвалять в муке.
5. Отдельно на горячей сковороде на растительном масле обжарить морковь с луком до мягкости.
6. Добавить томатный соус и сметану.
7. Далее всыпать муку, быстро перемешать и залить горячей водой.
8. Добавить специи, перемешать и выложить тефтели.
9. Через 10 минут перевернуть изделия на другую сторону и тушить под крышкой минут 20.
10. Готовое блюдо просыпать зеленью.
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