На обед к картофелю, каше или макаронам идеально подойдут сочные тефтели. Для основы вам понадобится обычный мясной фарш. А сочности придаст сливочная подливка, в которой нужно протушить изделия.

Идея приготовления сочных тефтелей из фарша для обеда опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Для того, чтобы мясо держало форму, добавьте рис.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

лук, чеснок – 1 шт.

вареный рис – 100 г

яйцо – 1 шт.

крахмал – 1 ст.л.

мука

специи – соль, перец

Ингредиенты для зажарки:

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

болгарский перец – 1/2

томатный соус – 2 ст.л.

сметана – 3 ст.л.

горячая вода – 0,5 л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить нарезанный лук, чеснок, вареный рис, яйцо, крахмал, специи.

2. Хорошо перемешать.

3. Влажными руками сформировать тефтели.

4. Каждую из них обвалять в муке.

5. Отдельно на горячей сковороде на растительном масле обжарить морковь с луком до мягкости.

6. Добавить томатный соус и сметану.

7. Далее всыпать муку, быстро перемешать и залить горячей водой.

8. Добавить специи, перемешать и выложить тефтели.

9. Через 10 минут перевернуть изделия на другую сторону и тушить под крышкой минут 20.

10. Готовое блюдо просыпать зеленью.

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