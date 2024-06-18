Сытный обед за копейки: как приготовить сочные тефтели из фарша к каше, картофелю или макаронам

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытный обед за копейки: как приготовить сочные тефтели из фарша к каше, картофелю или макаронам

На обед к картофелю, каше или макаронам идеально подойдут сочные тефтели. Для основы вам понадобится обычный мясной фарш. А сочности придаст сливочная подливка, в которой нужно протушить изделия.

Идея приготовления сочных тефтелей из фарша для обеда опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Для того, чтобы мясо держало форму, добавьте рис.

Сытный обед за копейки: как приготовить сочные тефтели из фарша к каше, картофелю или макаронам

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г
  • лук, чеснок – 1 шт.
  • вареный рис – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • крахмал – 1 ст.л.
  • мука
  • специи – соль, перец

Ингредиенты для зажарки:

  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • болгарский перец – 1/2
  • томатный соус – 2 ст.л.
  • сметана – 3 ст.л.
  • горячая вода – 0,5 л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

Сытный обед за копейки: как приготовить сочные тефтели из фарша к каше, картофелю или макаронам

1. К фаршу добавить нарезанный лук, чеснок, вареный рис, яйцо, крахмал, специи.

2. Хорошо перемешать.

Сытный обед за копейки: как приготовить сочные тефтели из фарша к каше, картофелю или макаронам

3. Влажными руками сформировать тефтели.

4. Каждую из них обвалять в муке.

Сытный обед за копейки: как приготовить сочные тефтели из фарша к каше, картофелю или макаронам

5. Отдельно на горячей сковороде на растительном масле обжарить морковь с луком до мягкости.

Сытный обед за копейки: как приготовить сочные тефтели из фарша к каше, картофелю или макаронам

6. Добавить томатный соус и сметану.

Сытный обед за копейки: как приготовить сочные тефтели из фарша к каше, картофелю или макаронам

7. Далее всыпать муку, быстро перемешать и залить горячей водой.

Сытный обед за копейки: как приготовить сочные тефтели из фарша к каше, картофелю или макаронам

8. Добавить специи, перемешать и выложить тефтели.

9. Через 10 минут перевернуть изделия на другую сторону и тушить под крышкой минут 20.

Сытный обед за копейки: как приготовить сочные тефтели из фарша к каше, картофелю или макаронам

10. Готовое блюдо просыпать зеленью.

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