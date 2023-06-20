Просто жареные яйца – это не слишком сытный вариант завтрака. Потому удачной идеей будет добавить лаваш. Он скрепляет яичницу и получается довольно плотный блин. Сверху нужно положить вкусную начинку.

Идея приготовления сытного завтрака из лаваша и яиц на сковороде опубликована на странице фудблогера Светланы с ником svetaschechka в Instagram. Выходит что-то похожее на шаурму.

Ингредиенты:

лаваш тако

яйца – 2 шт

колбаса или ветчина – 100 г

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томат – 1 маленький

твердый сыр – 100 г

зеленый лук – 2 шт

Способ приготовления:

1. Колбасу, помидоры и лук порезать.

2. Сыр натереть.

3. Яйца взбить.

4. Вылить на разогретую сковороду.

5. На омлет, который схватился, выложить лаваш.

6. Перевернуть.

7. Выложить колбасу, помидоры лук и сыр сверху.

8. Немного прожарить и завернуть.

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