Сытный омлет в лаваше на завтрак: приготовите всего за несколько минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытный омлет в лаваше на завтрак: приготовите всего за несколько минут

Просто жареные яйца – это не слишком сытный вариант завтрака. Потому удачной идеей будет добавить лаваш. Он скрепляет яичницу и получается довольно плотный блин. Сверху нужно положить вкусную начинку.

Идея приготовления сытного завтрака из лаваша и яиц на сковороде опубликована на странице фудблогера Светланы с ником svetaschechka в Instagram. Выходит что-то похожее на шаурму.

Сытный омлет в лаваше на завтрак: приготовите всего за несколько минут

Ингредиенты:

  • лаваш тако
  • яйца – 2 шт
  • колбаса или ветчина – 100 г
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  • томат – 1 маленький
  • твердый сыр – 100 г
  • зеленый лук – 2 шт

Способ приготовления:

Сытный омлет в лаваше на завтрак: приготовите всего за несколько минут

1. Колбасу, помидоры и лук порезать.

2. Сыр натереть.

Сытный омлет в лаваше на завтрак: приготовите всего за несколько минут

3. Яйца взбить.

Сытный омлет в лаваше на завтрак: приготовите всего за несколько минут

4. Вылить на разогретую сковороду.

Сытный омлет в лаваше на завтрак: приготовите всего за несколько минут

5. На омлет, который схватился, выложить лаваш.

6. Перевернуть.

Сытный омлет в лаваше на завтрак: приготовите всего за несколько минут

7. Выложить колбасу, помидоры лук и сыр сверху.

Сытный омлет в лаваше на завтрак: приготовите всего за несколько минут

8. Немного прожарить и завернуть.

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