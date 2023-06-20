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Сытный омлет в лаваше на завтрак: приготовите всего за несколько минут
Просто жареные яйца – это не слишком сытный вариант завтрака. Потому удачной идеей будет добавить лаваш. Он скрепляет яичницу и получается довольно плотный блин. Сверху нужно положить вкусную начинку.
Идея приготовления сытного завтрака из лаваша и яиц на сковороде опубликована на странице фудблогера Светланы с ником svetaschechka в Instagram. Выходит что-то похожее на шаурму.
Ингредиенты:
- лаваш тако
- яйца – 2 шт
- колбаса или ветчина – 100 г
- томат – 1 маленький
- твердый сыр – 100 г
- зеленый лук – 2 шт
Способ приготовления:
1. Колбасу, помидоры и лук порезать.
2. Сыр натереть.
3. Яйца взбить.
4. Вылить на разогретую сковороду.
5. На омлет, который схватился, выложить лаваш.
6. Перевернуть.
7. Выложить колбасу, помидоры лук и сыр сверху.
8. Немного прожарить и завернуть.
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