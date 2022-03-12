Сытный паштет из фасоли и грибов по рецепту Евгения Клопотенко
Паштет с фасолью и грибами – это вкусное и питательное блюдо, которое можно намазывать на хлеб или есть самостоятельно. Паштет готовится быстро и из доступных ингредиентов, а также может долго храниться в холодильнике.
Рецептом паштета с фасолью и грибами поделился популярный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем сайте.
Ингредиенты:
отварные опята – 200 г
отварная фасоль – 200 г
лук – 1 шт
масло растительное – 2-3 ст. л.
тмин – 1\2 ч. л.
чеснок – 2 зубчика
сок лимона – 1-2 ст. л.
соль, перец
багет\батон – для подачи
Способ приготовления:
1. Измельчить лук и обжарить до мягкости.
2. Раздавить чеснок и добавить к луку вместе с опятами.
3. Предварительно отварить фасоль и добавить к грибам. Отвар из фасоли не следует выливать, он может понадобиться, чтобы регулировать консистенцию паштета.
4. Добавить тмин, соль и перец. Готовить в течение 1-2 минут.
5. Готовую массу высыпать в чашу блендера. Добавить сок лимона. Сбить до однородности.
6. Добавить масло и перемешать.
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