Сытный паштет из фасоли и грибов по рецепту Евгения Клопотенко

Паштет с фасолью и грибами – это вкусное и питательное блюдо, которое можно намазывать на хлеб или есть самостоятельно. Паштет готовится быстро и из доступных ингредиентов, а также может долго храниться в холодильнике.

Рецептом паштета с фасолью и грибами поделился популярный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем сайте.

Ингредиенты:

отварные опята – 200 г

отварная фасоль – 200 г

лук – 1 шт

масло растительное – 2-3 ст. л.

тмин – 1\2 ч. л.

чеснок – 2 зубчика

сок лимона – 1-2 ст. л.

соль, перец

багет\батон – для подачи

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и обжарить до мягкости.

2. Раздавить чеснок и добавить к луку вместе с опятами.

Видео дня

3. Предварительно отварить фасоль и добавить к грибам. Отвар из фасоли не следует выливать, он может понадобиться, чтобы регулировать консистенцию паштета.

4. Добавить тмин, соль и перец. Готовить в течение 1-2 минут.

5. Готовую массу высыпать в чашу блендера. Добавить сок лимона. Сбить до однородности.

6. Добавить масло и перемешать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить тушенку со свининой и фасолью в духовке.