Сытный паштет из фасоли и грибов по рецепту Евгения Клопотенко

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Сытный паштет из фасоли и грибов по рецепту Евгения Клопотенко

Паштет с фасолью и грибами – это вкусное и питательное блюдо, которое можно намазывать на хлеб или есть самостоятельно. Паштет готовится быстро и из доступных ингредиентов, а также может долго храниться в холодильнике.

Рецептом паштета с фасолью и грибами поделился популярный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем сайте.

Как быстро приготовить паштет из фасоли и грибов

Ингредиенты:

  • отварные опята – 200 г

  • отварная фасоль – 200 г

  • лук – 1 шт

  • масло растительное – 2-3 ст. л.

  • тмин – 1\2 ч. л.

  • чеснок – 2 зубчика

  • сок лимона – 1-2 ст. л.

  • соль, перец

  • багет\батон – для подачи

Рецепт паштета из фасоли и грибов

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и обжарить до мягкости.

2. Раздавить чеснок и добавить к луку вместе с опятами.

Видео дня

3. Предварительно отварить фасоль и добавить к грибам. Отвар из фасоли не следует выливать, он может понадобиться, чтобы регулировать консистенцию паштета.

Что приготовить из фасоли и грибов

4. Добавить тмин, соль и перец. Готовить в течение 1-2 минут.

5. Готовую массу высыпать в чашу блендера. Добавить сок лимона. Сбить до однородности.

Рецепт намазки на хлеб: паштет с фасолью и грибами

6. Добавить масло и перемешать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить тушенку со свининой и фасолью в духовке.

Сейчас мы готовим

Все рецепты