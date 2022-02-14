Прованский томатный пирог на скорую руку с коньяком: рецептом поделился Евгений Клопотенко

Если вы хотите приготовить на обед очень вкусное и сытное блюдо, но быстро, идеальным вариантом будет – пирог. Готовить их можно на любом тесте, добавлять любые начинки и подавать как на обед, так и для праздничного обеда или ужина.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного прованского пирога, основой которого будут помидоры и коньяк.

Ингредиенты:

томаты – 600 г

лук – 250 г

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слоеное тесто – 500 г

коньяк – 2 ст. л.

сухие травы – 2 ст. л.

оливковое масло – 2 ст. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте томаты и разрежьте на две части.

2. Переложите на противень, присыпьте сухими травами и посолите, полейте оливковым маслом.

3. Отправьте в духовку на 15-20 минут при 180 С.

4. Лук почистите и порежьте кольцами, обжарьте на оливковом масле до золотистости, накройте крышкой.

5. Влейте коньяк в луку за несколько минут до готовности и обязательно дайте ему упариться.

6. Выложите готовые томаты в форму для запекания, сверху – лук и накройте тестом. В тесте вилкой сделайте проколы.

7. Поставьте форму в духовку на 20 минут при 180 С.

Форму перед подачей переверните на тарелку и достаньте пирог, присыпьте пармезаном.

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