Прованский томатный пирог на скорую руку с коньяком: рецептом поделился Евгений Клопотенко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
2,6 т.
Вкусный пирог для обеда

Если вы хотите приготовить на обед очень вкусное и сытное блюдо, но быстро, идеальным вариантом будет – пирог. Готовить их можно на любом тесте, добавлять любые начинки и подавать как на обед, так и для праздничного обеда или ужина.

Вкусный домашний пирог для обеда

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного прованского пирога, основой которого будут помидоры и коньяк.

Ингредиенты:

  • томаты – 600 г

  • лук – 250 г

Лук для начинки
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  • слоеное тесто – 500 г

  • коньяк – 2 ст. л.

Специи для начинки

  • сухие травы – 2 ст. л.

  • оливковое масло – 2 ст. л.

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте томаты и разрежьте на две части.

Помидоры для начинки

2. Переложите на противень, присыпьте сухими травами и посолите, полейте оливковым маслом.

Как приготовить вкусный пирог с начинкой дома

3. Отправьте в духовку на 15-20 минут при 180 С.

Вкусный пирог

4. Лук почистите и порежьте кольцами, обжарьте на оливковом масле до золотистости, накройте крышкой.

Готовый лук для начинки

5. Влейте коньяк в луку за несколько минут до готовности и обязательно дайте ему упариться.

Специи для пирога

6. Выложите готовые томаты в форму для запекания, сверху – лук и накройте тестом. В тесте вилкой сделайте проколы.

Основа для пирога

7. Поставьте форму в духовку на 20 минут при 180 С.

Форму перед подачей переверните на тарелку и достаньте пирог, присыпьте пармезаном.

Сыр для пирога

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