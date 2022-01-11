Сытный пирог с грибами и мясом для праздничного и повседневного стола по рецепту Ольги Матвей

Пирог – отличный вариант сытного, вкусного и быстроного в приготовлении, как праздничного, так и повседневного блюда. Самое главное в приготовлении – сделать удачное тесто и вкусную начинку на любой вкус, начиная от соленых, заканчивая сладкими, фруктовыми.

Кулинар, фудблогер Ольга Матвей поделились на своем YouTube-канале рецептом вкусного пирога с грибами и куриной грудкой, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Мука – 250 г

Масло – 125 г

Яйцо – 1 шт.

Видео дня

Вода – 40 мл

Лук – 2 шт.

Куриная грудка отварная – 250 г

Грибы – 250 г

Сыр – 150 г

Сливки 33% – 250 мл

Базилик – 0,5 ч. л.

Помидоры черри – 6-8 шт.

Соль, перец – по вкусу ​​​​​​​

Способ приготовления:

1. Просейте хорошо муку.

2. Сливочное масло натрите на терке.

3. Смешайте муку и масло, чтобы получилась крошка.

4. Добавьте сметану, яйцо и хорошо замесите руками тесто, соберите в шар.

5. Лук порежьте тонкими полукольцами и обжарьте до золотистости, после откиньте на дуршлаг, чтобы лишний жир стек.

​​​​​​​6. Грибы помойте, крупно нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистости, поперчите, посолите.

7. Отварите филе в соленой воде, порежьте средними кусками.

8. Натрите сыр на крупной терке.

9. Тесто раскатайте, выложите в форму, обязательно сделайте вилкой проколы.

10. В миске смешайте для первого слоя – лук, сыр, мясо. Для второго – грибы, сыр.

11. Заливка: сливки.

12. Соберите пирог: на тесто выложите первый слой, залейте сливками, выложите второй слой и снова залейте сливками.

13. Сверху украсьте целыми грибами и порезанными помидорами черри.

14. Поставьте пирог в духовку на 45 минут при 180 С.

Готовый пирог должен немного остыть перед употреблением, так он буде еще вкуснее.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: