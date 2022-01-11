Сытный пирог с грибами и мясом для праздничного и повседневного стола по рецепту Ольги Матвей
Пирог – отличный вариант сытного, вкусного и быстроного в приготовлении, как праздничного, так и повседневного блюда. Самое главное в приготовлении – сделать удачное тесто и вкусную начинку на любой вкус, начиная от соленых, заканчивая сладкими, фруктовыми.
Кулинар, фудблогер Ольга Матвей поделились на своем YouTube-канале рецептом вкусного пирога с грибами и куриной грудкой, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Мука – 250 г
Масло – 125 г
Яйцо – 1 шт.
Вода – 40 мл
Лук – 2 шт.
Куриная грудка отварная – 250 г
Грибы – 250 г
Сыр – 150 г
Сливки 33% – 250 мл
Базилик – 0,5 ч. л.
Помидоры черри – 6-8 шт.
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Просейте хорошо муку.
2. Сливочное масло натрите на терке.
3. Смешайте муку и масло, чтобы получилась крошка.
4. Добавьте сметану, яйцо и хорошо замесите руками тесто, соберите в шар.
5. Лук порежьте тонкими полукольцами и обжарьте до золотистости, после откиньте на дуршлаг, чтобы лишний жир стек.
6. Грибы помойте, крупно нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистости, поперчите, посолите.
7. Отварите филе в соленой воде, порежьте средними кусками.
8. Натрите сыр на крупной терке.
9. Тесто раскатайте, выложите в форму, обязательно сделайте вилкой проколы.
10. В миске смешайте для первого слоя – лук, сыр, мясо. Для второго – грибы, сыр.
11. Заливка: сливки.
12. Соберите пирог: на тесто выложите первый слой, залейте сливками, выложите второй слой и снова залейте сливками.
13. Сверху украсьте целыми грибами и порезанными помидорами черри.
14. Поставьте пирог в духовку на 45 минут при 180 С.
Готовый пирог должен немного остыть перед употреблением, так он буде еще вкуснее.
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