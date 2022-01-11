Сытный пирог с грибами и мясом для праздничного и повседневного стола по рецепту Ольги Матвей

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
2,6 т.
Грибной пирог

Пирог – отличный вариант сытного, вкусного и быстроного в приготовлении, как праздничного, так и повседневного блюда. Самое главное в приготовлении – сделать удачное тесто и вкусную начинку на любой вкус, начиная от соленых, заканчивая сладкими, фруктовыми.

Кулинар, фудблогер Ольга Матвей поделились на своем YouTube-канале рецептом вкусного пирога с грибами и куриной грудкой, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

  • Мука – 250 г

  • Масло – 125 г

Сливочное масло

  • Яйцо – 1 шт.

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Куриные яйца

  • Вода – 40 мл

  • Лук – 2 шт.

  • Куриная грудка отварная – 250 г

Сырые шампиньоны

  • Грибы – 250 г

  • Сыр – 150 г

Сыр для блюда

  • Сливки 33% – 250 мл

  • Базилик – 0,5 ч. л.

  • Помидоры черри – 6-8 шт.

  • Соль, перец – по вкусу

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Специи для блюда

Способ приготовления:

1. Просейте хорошо муку.

2. Сливочное масло натрите на терке.

Приготовление теста

3. Смешайте муку и масло, чтобы получилась крошка.

4. Добавьте сметану, яйцо и хорошо замесите руками тесто, соберите в шар.

Готовое тесто для пирога

5. Лук порежьте тонкими полукольцами и обжарьте до золотистости, после откиньте на дуршлаг, чтобы лишний жир стек.

Готовый лук

​​​​​​​6. Грибы помойте, крупно нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистости, поперчите, посолите.

Пожарьте грибы

7. Отварите филе в соленой воде, порежьте средними кусками.

Куриное филе

8. Натрите сыр на крупной терке.

Твердый сыр

9. Тесто раскатайте, выложите в форму, обязательно сделайте вилкой проколы.

10. В миске смешайте для первого слоя – лук, сыр, мясо. Для второго – грибы, сыр.

11. Заливка: сливки.

Заливка для пирога

12. Соберите пирог: на тесто выложите первый слой, залейте сливками, выложите второй слой и снова залейте сливками.

Готовый пирог

13. Сверху украсьте целыми грибами и порезанными помидорами черри.

14. Поставьте пирог в духовку на 45 минут при 180 С.

Готовый пирог должен немного остыть перед употреблением, так он буде еще вкуснее.

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