Сытный пирог с курицей и грибами: идеально приготовить на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытный пирог с курицей и грибами: идеально приготовить на обед

Курица и грибы – это идеальное сочетание, которое усовершенствует любое блюдо. С такой начинкой делают разнообразные пирожки, а также готовят подливку к каше. Но если вам нужно очень быстро приготовить сытный обед и накормить всю семью – отличным вариантом будет испечь пирог с курицей и грибами.

Идея приготовления сытного пирога с курицей и грибами на обед опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Тесто замешивать не придется, ведь можно взять готовое слоеное в магазине.

Сытный пирог с курицей и грибами: идеально приготовить на обед

Ингредиенты:

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  • куриное филе – 650 г
  • грибы – 250 г.
  • лук – 1 шт.
  • слоеное тесто бездрожжевое – 1 корж
  • яйца – 4 шт.
  • сливки 20% – 200 мл.
  • творог – 150 г
  • соль
  • смеешь зеленые и хмели-сунели

Способ приготовления:

Сытный пирог с курицей и грибами: идеально приготовить на обед

1. Обжариваем лук до мягкости.

2. Добавляем куриное филе.

Сытный пирог с курицей и грибами: идеально приготовить на обед

3. Солим и добавляем хмели-сунели.

4. На этой же сковороде обжариваем грибы, солим, перчим.

Сытный пирог с курицей и грибами: идеально приготовить на обед

5. Для заливки яйца, соль, смесь зелени, сливки, сыр хорошо перемешиваем.

6. Корж слоеного теста растягиваем по форме.

Сытный пирог с курицей и грибами: идеально приготовить на обед

7. Выкладываем начинку, заливаем.

8. Выпекаем 25-35 минут при температуре 180 градусов.

Сытный пирог с курицей и грибами: идеально приготовить на обед

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