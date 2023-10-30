Курица и грибы – это идеальное сочетание, которое усовершенствует любое блюдо. С такой начинкой делают разнообразные пирожки, а также готовят подливку к каше. Но если вам нужно очень быстро приготовить сытный обед и накормить всю семью – отличным вариантом будет испечь пирог с курицей и грибами.

Идея приготовления сытного пирога с курицей и грибами на обед опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Тесто замешивать не придется, ведь можно взять готовое слоеное в магазине.

Ингредиенты:

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куриное филе – 650 г

грибы – 250 г.

лук – 1 шт.

слоеное тесто бездрожжевое – 1 корж

яйца – 4 шт.

сливки 20% – 200 мл.

творог – 150 г

соль

смеешь зеленые и хмели-сунели

Способ приготовления:

1. Обжариваем лук до мягкости.

2. Добавляем куриное филе.

3. Солим и добавляем хмели-сунели.

4. На этой же сковороде обжариваем грибы, солим, перчим.

5. Для заливки яйца, соль, смесь зелени, сливки, сыр хорошо перемешиваем.

6. Корж слоеного теста растягиваем по форме.

7. Выкладываем начинку, заливаем.

8. Выпекаем 25-35 минут при температуре 180 градусов.

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