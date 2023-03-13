Если вы хотите приготовить вкусный салат для обеда или праздничного ужина, выбирайте для этого простые продукты, которые не нужно предварительно отваривать, запекать. Среди таких продуктов: свежие овощи, консервированная фасоль, готовая морковь по-корейски, копченное мясо, слабосоленный лосось, крабовые палочки, сельдь.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного салата из кукурузы, свежего огурца и моркови по-корейски.

Видео дня

Ингредиенты:

кукуруза – 1/2 б

огурец свежий – 2 шт.

куриное бедро копченое или филе – 1 шт.

фасоль красная консервированная – 1/2 б

морковь по-корейски – 150 г

майонез – 1-2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное бедро нарежьте произвольными кусками.

2. Огурец порежьте соломкой.

3. В миску переложите мясо, огурец, соль, морковь по-корейски, заправьте майонезом, посолите, поперчите и можно подавать.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: