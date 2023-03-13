Сытный салат из бюджетных продуктов на каждый день: из чего приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Рецепт салата

Если вы хотите приготовить вкусный салат для обеда или праздничного ужина, выбирайте для этого простые продукты, которые не нужно предварительно отваривать, запекать. Среди таких продуктов: свежие овощи, консервированная фасоль, готовая морковь по-корейски, копченное мясо, слабосоленный лосось, крабовые палочки, сельдь.

Вкусный салат с фасолью

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного салата из кукурузы, свежего огурца и моркови по-корейски. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • кукуруза – 1/2 б
  • огурец свежий – 2 шт. 
  • куриное бедро копченое или филе – 1 шт. 
  • фасоль красная консервированная – 1/2 б
  • морковь по-корейски – 150 г
  • майонез – 1-2 ст. л. 
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное бедро нарежьте произвольными кусками.

Мясо для салата

2. Огурец порежьте соломкой.

Свежие огурцы

3. В миску переложите мясо, огурец, соль, морковь по-корейски, заправьте майонезом, посолите, поперчите и можно подавать.

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты