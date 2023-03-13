Сытный салат из бюджетных продуктов на каждый день: из чего приготовить
Если вы хотите приготовить вкусный салат для обеда или праздничного ужина, выбирайте для этого простые продукты, которые не нужно предварительно отваривать, запекать. Среди таких продуктов: свежие овощи, консервированная фасоль, готовая морковь по-корейски, копченное мясо, слабосоленный лосось, крабовые палочки, сельдь.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного салата из кукурузы, свежего огурца и моркови по-корейски.
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Ингредиенты:
- кукуруза – 1/2 б
- огурец свежий – 2 шт.
- куриное бедро копченое или филе – 1 шт.
- фасоль красная консервированная – 1/2 б
- морковь по-корейски – 150 г
- майонез – 1-2 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное бедро нарежьте произвольными кусками.
2. Огурец порежьте соломкой.
3. В миску переложите мясо, огурец, соль, морковь по-корейски, заправьте майонезом, посолите, поперчите и можно подавать.
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