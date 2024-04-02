Макароны можно готовить с мясом, фаршем, овощами, морепродуктами и соусами. Еще их можно готовить просто со сливочным маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из макарон, с овощами и заправкой.

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Ингредиенты:

300 г шампиньонов

250 г ветчины

0,5 болгарского перца

300 г помидоров

петрушка

Заправка:

3 ст л оливкового масла

0,5 ч л соли

1 ч л сушеного базилика

1-2 зуб. чеснока

Способ приготовления:

1. Шампиньоны нарежьте тонкими пластинами и обжарьте на 1 ст л эти масла до золотистого цвета. Добавьте соль, черный перец и перемешайте.

2. Отварите макароны.

3. Порежьте овощи.

4. Смешайте все для заправки и полейте салат.

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