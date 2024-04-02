Сытный салат из макарон для ужина: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Салат из макарон

Макароны можно готовить с мясом, фаршем, овощами, морепродуктами и соусами. Еще их можно готовить просто со сливочным маслом. 

Вкусные макароны с овощами и зеленью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из макарон, с овощами и заправкой. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • 300 г шампиньонов
  • 250 г ветчины
  • 0,5 болгарского перца
  • 300 г помидоров
  • петрушка

Заправка:

  • 3 ст л оливкового масла
  • 0,5 ч л соли
  • 1 ч л сушеного базилика
  • 1-2 зуб. чеснока

Способ приготовления: 

1. Шампиньоны нарежьте тонкими пластинами и обжарьте на 1 ст л эти масла до золотистого цвета. Добавьте соль, черный перец и перемешайте.

Грибы для салата

2. Отварите макароны.

Вареные макароны

3. Порежьте овощи.

Свежие овощи

4. Смешайте все для заправки и полейте салат.

Готовый салат

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