Видео дня
Сытный салат из макарон для ужина: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Макароны можно готовить с мясом, фаршем, овощами, морепродуктами и соусами. Еще их можно готовить просто со сливочным маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из макарон, с овощами и заправкой.
Ингредиенты:
- 300 г шампиньонов
- 250 г ветчины
- 0,5 болгарского перца
- 300 г помидоров
- петрушка
Заправка:
- 3 ст л оливкового масла
- 0,5 ч л соли
- 1 ч л сушеного базилика
- 1-2 зуб. чеснока
Способ приготовления:
1. Шампиньоны нарежьте тонкими пластинами и обжарьте на 1 ст л эти масла до золотистого цвета. Добавьте соль, черный перец и перемешайте.
2. Отварите макароны.
3. Порежьте овощи.
4. Смешайте все для заправки и полейте салат.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: