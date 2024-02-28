Сытный салат из макарон, с овощами и тунцом за 7 минут: самый простой рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Салат из макарон

Макароны можно вкусно готовить с мясом, фаршем, морепродуктами, сыром. Еще из них можно готовить запеканки, пироги и даже салаты. 

Вкусные макароны с овощами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного салата с макаронами, тунцом и овощами. 

Как вкусно приготовить макароны
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Ингредиенты: 

  • тунец в масле
  • отварные макароны
  • огурец
  • помидор
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Отварите макароны.

Макароны со специями и маслом

2. Порежьте овощи.

Овощи для приготовления салата

3. Выложите в миску макароны, тунец, овощи, соль, перец, перемешайте.

Готовый салат

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