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Сытный салат из макарон, с овощами и тунцом за 7 минут: самый простой рецепт блюда для ужина
Макароны можно вкусно готовить с мясом, фаршем, морепродуктами, сыром. Еще из них можно готовить запеканки, пироги и даже салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного салата с макаронами, тунцом и овощами.
Ингредиенты:
- тунец в масле
- отварные макароны
- огурец
- помидор
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите макароны.
2. Порежьте овощи.
3. Выложите в миску макароны, тунец, овощи, соль, перец, перемешайте.
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