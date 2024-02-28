Макароны можно вкусно готовить с мясом, фаршем, морепродуктами, сыром. Еще из них можно готовить запеканки, пироги и даже салаты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного салата с макаронами, тунцом и овощами.

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Ингредиенты:

тунец в масле

отварные макароны

огурец

помидор

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите макароны.

2. Порежьте овощи.

3. Выложите в миску макароны, тунец, овощи, соль, перец, перемешайте.

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