Сытный салат из молодой моркови: чем заправить, помимо майонеза и растительного масла

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Сытный салат из молодой моркови: чем заправить, помимо майонеза и растительного масла

Самый популярный салат из моркови – это корейский. Овощ получается очень пряным, с легким острым вкусом. Но если выбирать именно молодую морковь, ее отлично будет дополнять йогурт или сметана.

Идея приготовления салата из молодой моркови опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Очень вкусно будет подать такой салат с домашними сухариками.

Сытный салат из молодой моркови: чем заправить, помимо майонеза и растительного масла

Ингредиенты:

  • 300 г молодой моркови
  • 100-150 г сыра
  • 1 баночка кукурузы
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Ингредиенты для заправки:

  • 2-3 ст.л. майонеза
  • 1-2 ст.л. натурального йогурта или сметаны
  • 1 зубчик чеснока
  • соль, перец, зелень

Ингредиенты для домашних сухариков:

  • 100 г хлеба
  • 1-2 ст.л. растительного масла
  • щепотка соли (или по вкусу)
  • 1/2 ч.л. итальянских трав

Способ приготовления:

Сытный салат из молодой моркови: чем заправить, помимо майонеза и растительного масла

1. Молодую морковь и сыр натираем на терке и перекладываем в тарелку, туда же добавляем консервированную кукурузу.

2. Для заправки берем майонез и натуральный йогурт или сметану.

Сытный салат из молодой моркови: чем заправить, помимо майонеза и растительного масла

3. Добавим специи и чеснок, хорошо перемешиваем.

4. В конце посыпаем нарезанной зеленью.

Сытный салат из молодой моркови: чем заправить, помимо майонеза и растительного масла

5. Чтобы приготовить сухарики, хлеб нарежьте небольшими кусочками, полейте маслом и посыпьте специями, перемешайте.

6. Запекайте при температуре 120-150 градусов 15-20 минут, помешивая в процессе.

Сытный салат из молодой моркови: чем заправить, помимо майонеза и растительного масла

7. Добавлять сухарики при подаче.

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