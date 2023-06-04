Сытный салат из молодой моркови: чем заправить, помимо майонеза и растительного масла
Самый популярный салат из моркови – это корейский. Овощ получается очень пряным, с легким острым вкусом. Но если выбирать именно молодую морковь, ее отлично будет дополнять йогурт или сметана.
Идея приготовления салата из молодой моркови опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Очень вкусно будет подать такой салат с домашними сухариками.
Ингредиенты:
- 300 г молодой моркови
- 100-150 г сыра
- 1 баночка кукурузы
Ингредиенты для заправки:
- 2-3 ст.л. майонеза
- 1-2 ст.л. натурального йогурта или сметаны
- 1 зубчик чеснока
- соль, перец, зелень
Ингредиенты для домашних сухариков:
- 100 г хлеба
- 1-2 ст.л. растительного масла
- щепотка соли (или по вкусу)
- 1/2 ч.л. итальянских трав
Способ приготовления:
1. Молодую морковь и сыр натираем на терке и перекладываем в тарелку, туда же добавляем консервированную кукурузу.
2. Для заправки берем майонез и натуральный йогурт или сметану.
3. Добавим специи и чеснок, хорошо перемешиваем.
4. В конце посыпаем нарезанной зеленью.
5. Чтобы приготовить сухарики, хлеб нарежьте небольшими кусочками, полейте маслом и посыпьте специями, перемешайте.
6. Запекайте при температуре 120-150 градусов 15-20 минут, помешивая в процессе.
7. Добавлять сухарики при подаче.
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