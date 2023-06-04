Самый популярный салат из моркови – это корейский. Овощ получается очень пряным, с легким острым вкусом. Но если выбирать именно молодую морковь, ее отлично будет дополнять йогурт или сметана.

Идея приготовления салата из молодой моркови опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Очень вкусно будет подать такой салат с домашними сухариками.

Ингредиенты:

300 г молодой моркови

100-150 г сыра

1 баночка кукурузы

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Ингредиенты для заправки:

2-3 ст.л. майонеза

1-2 ст.л. натурального йогурта или сметаны

1 зубчик чеснока

соль, перец, зелень

Ингредиенты для домашних сухариков:

100 г хлеба

1-2 ст.л. растительного масла

щепотка соли (или по вкусу)

1/2 ч.л. итальянских трав

Способ приготовления:

1. Молодую морковь и сыр натираем на терке и перекладываем в тарелку, туда же добавляем консервированную кукурузу.

2. Для заправки берем майонез и натуральный йогурт или сметану.

3. Добавим специи и чеснок, хорошо перемешиваем.

4. В конце посыпаем нарезанной зеленью.

5. Чтобы приготовить сухарики, хлеб нарежьте небольшими кусочками, полейте маслом и посыпьте специями, перемешайте.

6. Запекайте при температуре 120-150 градусов 15-20 минут, помешивая в процессе.

7. Добавлять сухарики при подаче.

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