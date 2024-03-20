Сытный салат из трех ингредиентов для перекуса: готовится с майонезом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Кальмары и яйца – два продукта, которые отлично сочетаются. Из них получится очень вкусный и полезный салат, а также намазка. 

Вкусный салат из кальмаров

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного салата из кальмаров, яиц и лука, который готовится не дольше 10 минут.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Кальмары – 450 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Лук – 1/2(средний)
  • Майонез

Способ приготовления:

1. Кальмары и яйца отварите и порежьте.

Ингредиенты для салата

2. Лук порежьте тонкими слайсами (его можно замариновать).

Лук для блюда

3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез и перемешайте.

Готовый салат

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