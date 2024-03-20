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Сытный салат из трех ингредиентов для перекуса: готовится с майонезом
Кальмары и яйца – два продукта, которые отлично сочетаются. Из них получится очень вкусный и полезный салат, а также намазка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного салата из кальмаров, яиц и лука, который готовится не дольше 10 минут.
Ингредиенты:
- Кальмары – 450 г
- Яйца – 2 шт.
- Лук – 1/2(средний)
- Майонез
Способ приготовления:
1. Кальмары и яйца отварите и порежьте.
2. Лук порежьте тонкими слайсами (его можно замариновать).
3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез и перемешайте.
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