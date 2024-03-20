Кальмары и яйца – два продукта, которые отлично сочетаются. Из них получится очень вкусный и полезный салат, а также намазка.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного салата из кальмаров, яиц и лука, который готовится не дольше 10 минут.

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Ингредиенты:

Кальмары – 450 г

Яйца – 2 шт.

Лук – 1/2(средний)

Майонез

Способ приготовления:

1. Кальмары и яйца отварите и порежьте.

2. Лук порежьте тонкими слайсами (его можно замариновать).

3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез и перемешайте.

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