Сытный салат из трех ингредиентов: готовится с майонезом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Из куриного филе можно готовить не только отбивные, котлеты, а также салаты. Стоит отметить, что филе идеально сочетается со всеми овощами, специями, зеленью. 

Салат из филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с ананасами и майонезом.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • 300 г копченого куриного филе
  • 250-300 г консервированного ананаса
  • 4-5 вареных яиц
  • легкий майонез/сметана+горчица

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарежьте соломкой, переложите в миску.

Приготовление салата

2. Добавьте майонез, горчицу, сметану, перемешайте.

Готовый салат

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