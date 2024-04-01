Из куриного филе можно готовить не только отбивные, котлеты, а также салаты. Стоит отметить, что филе идеально сочетается со всеми овощами, специями, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с ананасами и майонезом.

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Ингредиенты:

300 г копченого куриного филе

250-300 г консервированного ананаса

4-5 вареных яиц

легкий майонез/сметана+горчица

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарежьте соломкой, переложите в миску.

2. Добавьте майонез, горчицу, сметану, перемешайте.

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