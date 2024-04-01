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Сытный салат из трех ингредиентов: готовится с майонезом
Из куриного филе можно готовить не только отбивные, котлеты, а также салаты. Стоит отметить, что филе идеально сочетается со всеми овощами, специями, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с ананасами и майонезом.
Ингредиенты:
- 300 г копченого куриного филе
- 250-300 г консервированного ананаса
- 4-5 вареных яиц
- легкий майонез/сметана+горчица
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарежьте соломкой, переложите в миску.
2. Добавьте майонез, горчицу, сметану, перемешайте.
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