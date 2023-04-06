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Сытный салат "Крабовая шуба": какой необычный ингредиент добавить
"Крабовая шуба" – это сытный салат слоями, в основе которого много овощей и крабовые палочки. Готовится блюдо гораздо проще многих популярных подобных салатов. А для того, чтобы добавить свежести и сочности – нужно добавить яблоки.
Идея приготовления салата "Крабовая шуба" опубликована на странице фудблогера с нико sugaring.ostrog.solodkaledi в Instagram. Каждый слой обязательно нужно смазать майонезом.
Ингредиенты:
- 2-3 луковицы (замариновать – соль, сахар, уксус, вода)
- 4 вареных картофеля
- 4 яйца
- 12 крабовых палочек
- 1 банка кукурузы
- 2 яблока
- майонез
Способ приготовления:
1. Лук замариновать с солью, сахаром, уксусом и водой.
3. Ингредиенты натереть на большую терку.
4. Выкладываем слои:
- 1 слой – лук
- 2 слой – крабовые палочки
- 3 шар – кукуруза
- 4 шар – яйца
- 5 слой – яблоко
- 6 слой – картофель
5. Каждый слой смазываем майонезом.
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