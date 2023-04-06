Сытный салат "Крабовая шуба": какой необычный ингредиент добавить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытный салат 'Крабовая шуба': какой необычный ингредиент добавить

"Крабовая шуба" – это сытный салат слоями, в основе которого много овощей и крабовые палочки. Готовится блюдо гораздо проще многих популярных подобных салатов. А для того, чтобы добавить свежести и сочности – нужно добавить яблоки.

Идея приготовления салата "Крабовая шуба" опубликована на странице фудблогера с нико sugaring.ostrog.solodkaledi  в Instagram.  Каждый слой обязательно нужно смазать майонезом.

Сытный салат ''Крабовая шуба'': какой необычный ингредиент добавить

Ингредиенты:

  • 2-3 луковицы (замариновать – соль, сахар, уксус, вода)
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  • 4 вареных картофеля
  • 4 яйца
  • 12 крабовых палочек
  • 1 банка кукурузы
  • 2 яблока
  • майонез

Способ приготовления:

Сытный салат ''Крабовая шуба'': какой необычный ингредиент добавить

1. Лук замариновать с солью, сахаром, уксусом и водой.

3. Ингредиенты натереть на большую терку.

Сытный салат ''Крабовая шуба'': какой необычный ингредиент добавить

4. Выкладываем слои:

Сытный салат ''Крабовая шуба'': какой необычный ингредиент добавить
  • 1 слой – лук
  • 2 слой – крабовые палочки
  • 3 шар – кукуруза
  • 4 шар – яйца
  • 5 слой – яблоко
  • 6 слой – картофель

5. Каждый слой смазываем майонезом.

Сытный салат ''Крабовая шуба'': какой необычный ингредиент добавить

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