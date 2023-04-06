"Крабовая шуба" – это сытный салат слоями, в основе которого много овощей и крабовые палочки. Готовится блюдо гораздо проще многих популярных подобных салатов. А для того, чтобы добавить свежести и сочности – нужно добавить яблоки.

Идея приготовления салата "Крабовая шуба" опубликована на странице фудблогера с нико sugaring.ostrog.solodkaledi в Instagram. Каждый слой обязательно нужно смазать майонезом.

Ингредиенты:

2-3 луковицы (замариновать – соль, сахар, уксус, вода)

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4 вареных картофеля

4 яйца

12 крабовых палочек

1 банка кукурузы

2 яблока

майонез

Способ приготовления:

1. Лук замариновать с солью, сахаром, уксусом и водой.

3. Ингредиенты натереть на большую терку.

4. Выкладываем слои:

1 слой – лук

2 слой – крабовые палочки

3 шар – кукуруза

4 шар – яйца

5 слой – яблоко

6 слой – картофель

5. Каждый слой смазываем майонезом.

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