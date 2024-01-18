Сытный салат на зиму с мясом и овощами: обязательно приготовьте такую заготовку
Из свежих овощей можно приготовить вкусный салат на зиму. А чтобы он был сытнее – добавьте мясо. Выходит самостоятельное блюдо, которое можно открыть в любое время. Так вы точно не останетесь голодными в любых обстоятельствах.
Идея приготовления сытного салата с овощами и мясом на зиму опубликована на странице фудблогера с ником kulbaba_zefir в Instagram. Заготовка достаточно бюджетная.
Ингредиенты на 14 банок по 0,5 л.
- баклажаны – 3-4 кг
- болгарский перец – 1 кг
- куриное филе – 1 кг
- лук – 0,5 кг
- томатный соус – 0,5 л
- масло – 0,5 л
- головка чеснока
- уксус – 150 г
- сахар – 150 г
- соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварить до полуготовности и нарезать соломкой или кубиками.
2. Баклажаны и перец порезать соломкой. Баклажаны по желанию можно почистить от кожуры, посолить и оставить, чтобы пустили сок, затем сок слить.
3. Лук нарезать полукольцами.
4. Баклажаны, перец и лук протушить в масле 10 минут. Если овощи пустили мало сока – можно добавить 150-200 г воды.
5. Добавить томатный соус, уксус, сахар, специи.
6. Выжать чеснок, перемешать и тушить час, помешивая.
7. Выложить в банки и стерилизовать 20-25 минут.
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