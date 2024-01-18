Из свежих овощей можно приготовить вкусный салат на зиму. А чтобы он был сытнее – добавьте мясо. Выходит самостоятельное блюдо, которое можно открыть в любое время. Так вы точно не останетесь голодными в любых обстоятельствах.

Идея приготовления сытного салата с овощами и мясом на зиму опубликована на странице фудблогера с ником kulbaba_zefir в Instagram. Заготовка достаточно бюджетная.

Ингредиенты на 14 банок по 0,5 л.

баклажаны – 3-4 кг

болгарский перец – 1 кг

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куриное филе – 1 кг

лук – 0,5 кг

томатный соус – 0,5 л

масло – 0,5 л

головка чеснока

уксус – 150 г

сахар – 150 г

соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить до полуготовности и нарезать соломкой или кубиками.

2. Баклажаны и перец порезать соломкой. Баклажаны по желанию можно почистить от кожуры, посолить и оставить, чтобы пустили сок, затем сок слить.

3. Лук нарезать полукольцами.

4. Баклажаны, перец и лук протушить в масле 10 минут. Если овощи пустили мало сока – можно добавить 150-200 г воды.

5. Добавить томатный соус, уксус, сахар, специи.

6. Выжать чеснок, перемешать и тушить час, помешивая.

7. Выложить в банки и стерилизовать 20-25 минут.

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