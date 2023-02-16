Сытный салат с грибами, сыром и филе: делимся простым рецептом
Филе и грибы – очень вкусные и сытные продукты, из которых можно готовить салаты для ужина и праздничного стола. Стоит отметить, что они очень хорошо сочетаются с кукурузой, зеленым луком, горчицей, сметаной, майонезом.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата с грибами, мясом и твердым сыром.
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Ингредиенты:
- Куриное филе (или мясо говядины) – 300 г
- Огурцы соленые – 200 г(2 шт)
- Шампиньоны – 300 г
- Лук розовый – 1 шт.
- Сыр твердый – 100 г
- Соль – по вкусу
- Майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук порежьте и замаринуйте.
2. Жаренные или вареное филе нарежьте полосками.
3. Нарезанные грибы обжарьте 10 минут на растительном масле.
4. Огурцы нарежьте произвольно.
5. Сыр натрите на крупной терке.
6. В миске соедините все, добавьте майонез, соль, специи по вкусу и перемешайте.
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