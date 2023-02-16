Сытный салат с грибами, сыром и филе: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
528
Рецепт салата

Филе и грибы – очень вкусные и сытные продукты, из которых можно готовить салаты для ужина и праздничного стола. Стоит отметить, что они очень хорошо сочетаются с кукурузой, зеленым луком, горчицей, сметаной, майонезом. 

Вкусный салат для ужина

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата с грибами, мясом и твердым сыром. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • Куриное филе (или мясо говядины) – 300 г
  • Огурцы соленые – 200 г(2 шт)
  • Шампиньоны – 300 г
  • Лук розовый – 1 шт. 
  • Сыр твердый – 100 г
  • Соль – по вкусу
  • Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук порежьте и замаринуйте.

Маринованный лук

2. Жаренные или вареное филе нарежьте полосками.

Филе для салата

3. Нарезанные грибы обжарьте 10 минут на растительном масле.

Жаренные грибы

4. Огурцы нарежьте произвольно.

Свежие огурцы

5. Сыр натрите на крупной терке.

Приготовление салата

6. В миске соедините все, добавьте майонез, соль, специи по вкусу и перемешайте. 

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты