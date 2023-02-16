Филе и грибы – очень вкусные и сытные продукты, из которых можно готовить салаты для ужина и праздничного стола. Стоит отметить, что они очень хорошо сочетаются с кукурузой, зеленым луком, горчицей, сметаной, майонезом.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата с грибами, мясом и твердым сыром.

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Ингредиенты:

Куриное филе (или мясо говядины) – 300 г

Огурцы соленые – 200 г(2 шт)

Шампиньоны – 300 г

Лук розовый – 1 шт.

Сыр твердый – 100 г

Соль – по вкусу

Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук порежьте и замаринуйте.

2. Жаренные или вареное филе нарежьте полосками.

3. Нарезанные грибы обжарьте 10 минут на растительном масле.

4. Огурцы нарежьте произвольно.

5. Сыр натрите на крупной терке.

6. В миске соедините все, добавьте майонез, соль, специи по вкусу и перемешайте.

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