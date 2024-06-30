Салат с грибами, представленный в этом рецепте – это не только вкусное и питательное блюдо, но и быстрый вариант ужина.

Видео дня

Как приготовить салат с грибами в Instagram рассказал фудблогер Алекс Миль. Он утверждает, что для этого нужно потратить не больше 10 минут.

Ингредиенты

Куриное филе – 200 гр

Маринованные огурцы – 50 гр

Кукуруза консервированная – 120 гр

Твердый сыр – 50 гр

Грибы – 200 гр

Соль

Перец

Паприка

Сметана – 60 гр

Сухарики – 50-80 гр

Способ приготовления

1. На растительном масле обжариваем небольшие куски куриного филе. Добавляем соль, перец и паприку. Жарим по 4-5 мин с обеих сторон.

2. Нарезанные шампиньоны жарим в течение 10 минут.

3. В тарелку вбрасываем кукурузу, маринованные огурцы, тертый сыр, грибы, курицу, сметану или салатный майонез.

4. Хорошо перемешиваем, присыпаем сухариками и подаем на стол.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты салатов: