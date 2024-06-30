Сытный салат с грибами за 10 минут: как приготовить, чтобы понравился всем

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Сытный салат с грибами за 10 минут: как приготовить, чтобы понравился всем

Салат с грибами, представленный в этом рецепте – это не только вкусное и питательное блюдо, но и быстрый вариант ужина.

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Как приготовить салат с грибами в Instagram рассказал фудблогер Алекс Миль. Он утверждает, что для этого нужно потратить не больше 10 минут.

Сытный салат с грибами за 10 минут: как приготовить, чтобы понравился всем

Ингредиенты

  • Куриное филе – 200 гр
  • Маринованные огурцы – 50 гр
  • Кукуруза консервированная – 120 гр
  • Твердый сыр – 50 гр
  • Грибы – 200 гр
  • Соль
  • Перец
  • Паприка
  • Сметана – 60 гр
  • Сухарики – 50-80 гр

Способ приготовления

1. На растительном масле обжариваем небольшие куски куриного филе. Добавляем соль, перец и паприку. Жарим по 4-5 мин с обеих сторон.

Сытный салат с грибами за 10 минут: как приготовить, чтобы понравился всем

2. Нарезанные шампиньоны жарим в течение 10 минут.

Сытный салат с грибами за 10 минут: как приготовить, чтобы понравился всем

3. В тарелку вбрасываем кукурузу, маринованные огурцы, тертый сыр, грибы, курицу, сметану или салатный майонез.

Сытный салат с грибами за 10 минут: как приготовить, чтобы понравился всем

4. Хорошо перемешиваем, присыпаем сухариками и подаем на стол.

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