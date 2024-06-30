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Сытный салат с грибами за 10 минут: как приготовить, чтобы понравился всем
Салат с грибами, представленный в этом рецепте – это не только вкусное и питательное блюдо, но и быстрый вариант ужина.
Как приготовить салат с грибами в Instagram рассказал фудблогер Алекс Миль. Он утверждает, что для этого нужно потратить не больше 10 минут.
Ингредиенты
- Куриное филе – 200 гр
- Маринованные огурцы – 50 гр
- Кукуруза консервированная – 120 гр
- Твердый сыр – 50 гр
- Грибы – 200 гр
- Соль
- Перец
- Паприка
- Сметана – 60 гр
- Сухарики – 50-80 гр
Способ приготовления
1. На растительном масле обжариваем небольшие куски куриного филе. Добавляем соль, перец и паприку. Жарим по 4-5 мин с обеих сторон.
2. Нарезанные шампиньоны жарим в течение 10 минут.
3. В тарелку вбрасываем кукурузу, маринованные огурцы, тертый сыр, грибы, курицу, сметану или салатный майонез.
4. Хорошо перемешиваем, присыпаем сухариками и подаем на стол.
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