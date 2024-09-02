Сытный салат с хрустящим картофелем и свежими овощами: готовится без майонеза

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт картофельного салата с майонезом

Картофель – идеальный продукт для приготовления вкусного пюре, а также зраз, пирожков, пончиков. Еще из картофеля можно готовить очень вкусные и сытные салаты.

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Что приготовить из запеченного картофеля

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, простого в приготовлении и очень бюджетного картофельного салата.

Ингредиенты:

  • Картошка 600 г
  • Огурец 3 шт
  • Соленый огурец 3 шт
  • Яйце 4 шт
  • Лук, зелень, лимонный сок
  • Сметана 2 ст.л
  • Горчица 1 ч л

Способ приготовления:

1. Картофель отварите, разомните при помощи стакана, выложите на противень, присыпьте специями и солью, полейте немного маслом и запеките 10 минут при 200С.

Запеченный картофель

2. Овощи и яйца порежьте произвольно. Лук мелким кубиком.

Приготовление салата

3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте запеченный картофель, сметану, горчицу, специи и перемешайте.

Готовый салат

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