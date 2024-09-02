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Сытный салат с хрустящим картофелем и свежими овощами: готовится без майонеза
Картофель – идеальный продукт для приготовления вкусного пюре, а также зраз, пирожков, пончиков. Еще из картофеля можно готовить очень вкусные и сытные салаты.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, простого в приготовлении и очень бюджетного картофельного салата.
Ингредиенты:
- Картошка 600 г
- Огурец 3 шт
- Соленый огурец 3 шт
- Яйце 4 шт
- Лук, зелень, лимонный сок
- Сметана 2 ст.л
- Горчица 1 ч л
Способ приготовления:
1. Картофель отварите, разомните при помощи стакана, выложите на противень, присыпьте специями и солью, полейте немного маслом и запеките 10 минут при 200С.
2. Овощи и яйца порежьте произвольно. Лук мелким кубиком.
3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте запеченный картофель, сметану, горчицу, специи и перемешайте.
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