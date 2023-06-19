"Зелначка" – это очень вкусный и сытный суп чешской кухни. Его обязательно варят с колбасками и квашеной капустой, добавляют пикантные специи и овощи. Блюдо получается наваристым и густым.

Фудблогер Галина Немеш (halyna_nemesh) на своей странице в Instagram поделилась рецептом чешского супа "Зелначка".

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт

лук – 1-2 шт

колбаски копченые

квашеная капуста – 400 г

мука – 3 ст. л.

сливочный сыр (в оригинальном рецепте не входит)

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соль, перец

сахар – 4 ст. л. (зависит от кислости капусты)

красная паприка – 1 ст. л.

чеснок 1-2 зубчика

Способ приготовления:

1. Картофель почистить, порезать кубиками и отварить в подсоленной воде.

2. Между тем измельчить лук и слегка поджарить.

3. Порезать и добавить к луку колбаски. Перемешать и добавить муку и паприку. Жарить 1 минуту.

4. Добавить квашеную капусту, жарить еще 1-2 минуты. По желанию в конце можно добавить сливочный сыр или жирную сметану (в оригинальный рецепт молочка не входит).

5. Готовую зажарку добавить к картофелю, также насыпать любимые специи и довести суп до готовности. В конце добавить чеснок по желанию. Приятного аппетита!

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