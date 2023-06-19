Сытный суп "Зелначка": из всего, что есть в холодильнике
"Зелначка" – это очень вкусный и сытный суп чешской кухни. Его обязательно варят с колбасками и квашеной капустой, добавляют пикантные специи и овощи. Блюдо получается наваристым и густым.
Фудблогер Галина Немеш (halyna_nemesh) на своей странице в Instagram поделилась рецептом чешского супа "Зелначка".
Ингредиенты:
- картофель – 4-5 шт
- лук – 1-2 шт
- колбаски копченые
- квашеная капуста – 400 г
- мука – 3 ст. л.
- сливочный сыр (в оригинальном рецепте не входит)
- соль, перец
- сахар – 4 ст. л. (зависит от кислости капусты)
- красная паприка – 1 ст. л.
- чеснок 1-2 зубчика
Способ приготовления:
1. Картофель почистить, порезать кубиками и отварить в подсоленной воде.
2. Между тем измельчить лук и слегка поджарить.
3. Порезать и добавить к луку колбаски. Перемешать и добавить муку и паприку. Жарить 1 минуту.
4. Добавить квашеную капусту, жарить еще 1-2 минуты. По желанию в конце можно добавить сливочный сыр или жирную сметану (в оригинальный рецепт молочка не входит).
5. Готовую зажарку добавить к картофелю, также насыпать любимые специи и довести суп до готовности. В конце добавить чеснок по желанию. Приятного аппетита!
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