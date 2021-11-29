Сытный витаминный суп, который нужно есть осенью: рецептом поделился судья "МастерШеф"
Осенью, по мнению специалистов, нужно есть как можно больше сезонных овощей, фруктов и ягод в которых много витаминов и необходимых микроэлементов. Безусловно их лучше есть в сыром виде, но можно также и правильно приготовить, например, запекать в духовке, варить, добавлять в супы.
Одним из таких овощей является топинамбур – земляная груша, которая очень полезна и элементарна в приготовлении. Из нее можно делать вкусные десерты, а также использовать как заменитель сахара.
Кулинар, судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом полезного осеннего супа из топинамбура, который вы приготовите очень быстро и просто.
Ингредиенты:
топинамбур – 750 г
лук – 125 г
сливки – 50 мл
копченый бекон – 75 г
белое сухое вино –
75 г
овощной или куриный бульон – 500 мл
масло для жарки – 30 г
соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистите топинамбур, нарежьте и переложите в кастрюлю с холодной водой.
2. Бекон нарежьте и хорошо обжарьте на среднем огне.
3. Лук порежьте кубиком и добавьте к бекону, жарьте до золотистости.
4. После – добавьте нарезанный топинамбур и жарьте около 5 минут.
5. Добавьте вино, выпарите его и после влейте бульон. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте 40 минут.
6. Готовую смесь переложите в блендер, взбейте до однородности и процедите через сито.
7. После – перелейте смесь в кастрюлю, поставьте на огонь, добавьте сливки, соль и все тщательно перемешайте.
Подавать готовое блюдо лучше всего с оливковым маслом.
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