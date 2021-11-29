Сытный витаминный суп, который нужно есть осенью: рецептом поделился судья "МастерШеф"

Осенью, по мнению специалистов, нужно есть как можно больше сезонных овощей, фруктов и ягод в которых много витаминов и необходимых микроэлементов. Безусловно их лучше есть в сыром виде, но можно также и правильно приготовить, например, запекать в духовке, варить, добавлять в супы.

Одним из таких овощей является топинамбур – земляная груша, которая очень полезна и элементарна в приготовлении. Из нее можно делать вкусные десерты, а также использовать как заменитель сахара.

Кулинар, судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом полезного осеннего супа из топинамбура, который вы приготовите очень быстро и просто.

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Ингредиенты:

топинамбур – 750 г

лук – 125 г

сливки – 50 мл

копченый бекон – 75 г

белое сухое вино – 75 г

овощной или куриный бульон – 500 мл

масло для жарки – 30 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите топинамбур, нарежьте и переложите в кастрюлю с холодной водой.

2. Бекон нарежьте и хорошо обжарьте на среднем огне.

3. Лук порежьте кубиком и добавьте к бекону, жарьте до золотистости.

4. После – добавьте нарезанный топинамбур и жарьте около 5 минут.

5. Добавьте вино, выпарите его и после влейте бульон. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте 40 минут.

6. Готовую смесь переложите в блендер, взбейте до однородности и процедите через сито.

7. После – перелейте смесь в кастрюлю, поставьте на огонь, добавьте сливки, соль и все тщательно перемешайте.

Подавать готовое блюдо лучше всего с оливковым маслом.

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