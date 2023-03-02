Сытный заливной пирог на скорую руку: готовится на кефире
Заливной пирог – вариант очень простой выпечки, ведь для такого блюда не нужно замешивать тесто, а масса просто заливается на начинку. А для того, чтобы текстура была пышной, в основу нужно добавить кефир.
Идея приготовления заливного пирога на кефире опубликована на кулинарной странице fayna_kitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир – 400 мл
- яйца – 4 шт
- масло – 2 ст л
- разрыхлитель – 1 ч.л
- мука – 1 стакан (200 мл)
- соль – по вкусу
- кунжут
Ингредиенты для начинки:
- 4 вареных вкрутую яйца
- 2 пучка зеленого лука (можете использовать и другую начинку: жареный фарш с луком, тушеную капусту, картофель пюре с жареными шампиньонами и любую другую по вашему вкусу)
Способ приготовления:
1. Кефир смешать с яйцами, посолить, хорошо перемешать, добавить масло, муку и разрыхлитель, перемешать еще раз до однородности.
2. Отваренные вкрутую яйца порезать кубиками, зеленый лук тоже мелко порезать.
3. В форму, смазанную маслом или выложенную пергаментом, влить 1/3 или 1/2 теста, выровнять равномерно.
4. Выложить равномерно начинку, посолить, поперчить по вашему вкусу.
5. Залить равномерно остатком теста. Присыпать сверху кунжутом.
6. Выпекать в предварительно нагретой до 180° духовке примерно 40 минут.
7. Готовность проверять проколом ножа или шпажки, охладить.
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