Заливной пирог – вариант очень простой выпечки, ведь для такого блюда не нужно замешивать тесто, а масса просто заливается на начинку. А для того, чтобы текстура была пышной, в основу нужно добавить кефир.

Идея приготовления заливного пирога на кефире опубликована на кулинарной странице fayna_kitchen в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 400 мл

яйца – 4 шт

масло – 2 ст л

разрыхлитель – 1 ч.л

мука – 1 стакан (200 мл)

соль – по вкусу

кунжут

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Ингредиенты для начинки:

4 вареных вкрутую яйца

2 пучка зеленого лука (можете использовать и другую начинку: жареный фарш с луком, тушеную капусту, картофель пюре с жареными шампиньонами и любую другую по вашему вкусу)

Способ приготовления:

1. Кефир смешать с яйцами, посолить, хорошо перемешать, добавить масло, муку и разрыхлитель, перемешать еще раз до однородности.

2. Отваренные вкрутую яйца порезать кубиками, зеленый лук тоже мелко порезать.

3. В форму, смазанную маслом или выложенную пергаментом, влить 1/3 или 1/2 теста, выровнять равномерно.

4. Выложить равномерно начинку, посолить, поперчить по вашему вкусу.

5. Залить равномерно остатком теста. Присыпать сверху кунжутом.

6. Выпекать в предварительно нагретой до 180° духовке примерно 40 минут.

7. Готовность проверять проколом ножа или шпажки, охладить.

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