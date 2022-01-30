Сжигает ли жир ананас: правда и мифы о фрукте

Светлана Фус
FoodOboz / Мнения
1 минута
1,4 т.
Ананас: полезные свойства и противопоказания

Давайте поговорим об ананасе. Вы любите этот фрукт?

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⁣⁣Не раз слышала вопросы о том, правда ли то, что ананас "сжигает жир".⁣⁣⠀

На что я в сотый раз отвечу. Жир сжигает сбалансированное питание и спорт!⁣⁣⠀

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Но все же, поговорим о полезных свойствах этого фрукта и о противопоказаниях.⁣⁣⠀

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В ананасе содержится энзим бромелаин, которому и приписывают "жиросжигающие" свойства. Это вещество содержится во всех частях ананаса – и в мякоти и в стебле, которые и являются сырьем для производства этого энзима. Бромелаин обладает противовоспалительным и противоотечным действием. Но эти его свойства можно получить только при систематическом его приеме и в определенных концентрациях. Съев кусочек ананаса вряд ли можно снять воспаление.⁣⁣⠀

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Но это вкусный и полезный фрукт. И как другие фрукты может найти достойное место на нашем столе. Я рекомендую употреблять его так как и другие фрукты до 200-250 граммов в день (это общее количество фруктов). Нужно помнить, что это сладкий фрукт. Содержание простых углеводов в нем 11-12 г на 100 г продукта. Поэтому злоупотреблять им не стоит особенно тем, кто следит за своим весом.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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⁣⁣ Так же следует быть осторожным и тем людям, у которых есть проблемы с пищеварительной системой и склонностью к аллергии. Раздражение слизистых желудка при употреблении ананаса происходит из-за большого содержания органических кислот в продукте.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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Хочу поделиться с вами необычным рецептом.⠀⁣⁣⠀

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Куриные конфеты с карри и ананасом⁣⁣ ⁣⁣⠀

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Ингредиенты:⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • ⁣250 г отварной куриной грудки⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • 100 г мякоти ананаса⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • 150 г мягкого сливочного сыра типа “Филадельфия лайт”⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • 2 ст. л. густого натурального йогурта⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • 1 ст. л. порошка карри⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • средняя горсть орехов (миндаль или кешью)⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • 50 г кокосовой стружки⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • соус для подачи.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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Сжигает ли жир ананас: правда и мифы о фрукте

Приятного аппетита!

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Источник:Instagram Светланы Фус

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