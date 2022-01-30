Сжигает ли жир ананас: правда и мифы о фрукте
Давайте поговорим об ананасе. Вы любите этот фрукт?
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Не раз слышала вопросы о том, правда ли то, что ананас "сжигает жир".⠀
На что я в сотый раз отвечу. Жир сжигает сбалансированное питание и спорт!⠀
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Но все же, поговорим о полезных свойствах этого фрукта и о противопоказаниях.⠀
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В ананасе содержится энзим бромелаин, которому и приписывают "жиросжигающие" свойства. Это вещество содержится во всех частях ананаса – и в мякоти и в стебле, которые и являются сырьем для производства этого энзима. Бромелаин обладает противовоспалительным и противоотечным действием. Но эти его свойства можно получить только при систематическом его приеме и в определенных концентрациях. Съев кусочек ананаса вряд ли можно снять воспаление.⠀
Но это вкусный и полезный фрукт. И как другие фрукты может найти достойное место на нашем столе. Я рекомендую употреблять его так как и другие фрукты до 200-250 граммов в день (это общее количество фруктов). Нужно помнить, что это сладкий фрукт. Содержание простых углеводов в нем 11-12 г на 100 г продукта. Поэтому злоупотреблять им не стоит особенно тем, кто следит за своим весом.⠀⠀
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Так же следует быть осторожным и тем людям, у которых есть проблемы с пищеварительной системой и склонностью к аллергии. Раздражение слизистых желудка при употреблении ананаса происходит из-за большого содержания органических кислот в продукте.⠀⠀
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Хочу поделиться с вами необычным рецептом.⠀⠀
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Куриные конфеты с карри и ананасом ⠀
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Ингредиенты:⠀⠀
250 г отварной куриной грудки⠀⠀
100 г мякоти ананаса⠀⠀
150 г мягкого сливочного сыра типа “Филадельфия лайт”⠀⠀
2 ст. л. густого натурального йогурта⠀⠀
1 ст. л. порошка карри⠀⠀
средняя горсть орехов (миндаль или кешью)⠀⠀
50 г кокосовой стружки⠀⠀
соус для подачи.⠀⠀
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Приятного аппетита!
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