Засыпную капусту можно считать по-настоящему аутентичным украинским блюдом. В составе есть пшено, которое очень часто готовили в древности. Также изюминка такого блюда – золотистые поджаренные шкварки.

Идея приготовления засыпной капусты со шкварками опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. Овощ должен быть квашеный.

Ингредиенты:

капуста квашеная – 900 г

пшено шлифованное – 5 ст.л.

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яйцо – 1 шт

сметана (20%) – 370 г

лук – 3 шт

подбрюшина – 500 г

соль

перец

Способ приготовления:

1. Квашеную капусту отжать, нарезать, залить холодной водой и поставить варить почти до готовности (если капуста очень кислая – перед варкой промыть ее).

2. Пшено залить кипятком, оставить запариваться на 15-20 минут, затем слить из него воду.

3. Взбить яйцо (как на омлет), перетереть яйцо с пшеном, засыпаем его сверху на капусту и не перемешивать, пока не сварится пшено (вода должна покрывать пшено где-то на 1 см).

4. Лук порезать кубиком, поджарить до золотистости, добавить сметану и прогреть.

5. Влить загар в капусту и только после этого перемешать.

6. Довести засыпанную капусту по вкусу по соли и перцу и еще немного проварить.

7. Нарезать мелко лук, а подбрюшину нарезать на шкварки.

8. Жарить подбрюшину, пока сало практически не утопится, добавить лук, посолить, поперчить и пожарить до румяности.

9. Выложить в миску капусту, сверху положить шкварки и можно есть.

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