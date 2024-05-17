Так картофель вы еще не запекали: получится идеально мягким и очень сочным
В духовке можно приготовить очень мягкий и ароматный картофель. Получится гораздо вкуснее, чем обычное пюре. Из мяса лучше выбрать именно свинину, а также добавить сметану и много сыра.
Идея приготовления сочного запеченного картофеля в заливке опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Не нужно будет отдельно готовить котлеты или отбивные.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- свинина – 500 г
- болгарский перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- специи: соль, перец, паприка
- сметана – 5 ст. л.
- майонез – 4 ст. л.
- вода – 400 мл
- твердый сыр – 100 г
- зелень
Способ приготовления:
1. Картофель очистить и нарезать на кубики.
2. Добавить в нее мясо, лук, болгарский перец, специи, майонез, сметану.
3. Хорошо все перемешать.
4. Отправить в форму застеленную пергаментной бумагой.
5. Залить холодной водой.
6. Накрыть фольгой и отправить в духовку при температуре 180 градусов 40-50 минут.
7. Достать готовый картофель и добавить твердый сыр.
8. Отправить еще на несколько минут в духовку.
9. Готовое блюдо посыпать зеленью.
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