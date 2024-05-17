В духовке можно приготовить очень мягкий и ароматный картофель. Получится гораздо вкуснее, чем обычное пюре. Из мяса лучше выбрать именно свинину, а также добавить сметану и много сыра.

Идея приготовления сочного запеченного картофеля в заливке опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Не нужно будет отдельно готовить котлеты или отбивные.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

свинина – 500 г

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болгарский перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

специи: соль, перец, паприка

сметана – 5 ст. л.

майонез – 4 ст. л.

вода – 400 мл

твердый сыр – 100 г

зелень

Способ приготовления:

1. Картофель очистить и нарезать на кубики.

2. Добавить в нее мясо, лук, болгарский перец, специи, майонез, сметану.

3. Хорошо все перемешать.

4. Отправить в форму застеленную пергаментной бумагой.

5. Залить холодной водой.

6. Накрыть фольгой и отправить в духовку при температуре 180 градусов 40-50 минут.

7. Достать готовый картофель и добавить твердый сыр.

8. Отправить еще на несколько минут в духовку.

9. Готовое блюдо посыпать зеленью.

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