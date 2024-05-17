Так картофель вы еще не запекали: получится идеально мягким и очень сочным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Так картофель вы еще не запекали: получится идеально мягким и очень сочным

В духовке можно приготовить очень мягкий и ароматный картофель. Получится гораздо вкуснее, чем обычное пюре. Из мяса лучше выбрать именно свинину, а также добавить сметану и много сыра.

Идея приготовления сочного запеченного картофеля в заливке опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Не нужно будет отдельно готовить котлеты или отбивные.

Так картофель вы еще не запекали: получится идеально мягким и очень сочным

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг
  • свинина – 500 г
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  • болгарский перец – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • специи: соль, перец, паприка
  • сметана – 5 ст. л.
  • майонез – 4 ст. л.
  • вода – 400 мл
  • твердый сыр – 100 г
  • зелень

Способ приготовления:

Так картофель вы еще не запекали: получится идеально мягким и очень сочным

1. Картофель очистить и нарезать на кубики.

2. Добавить в нее мясо, лук, болгарский перец, специи, майонез, сметану.

Так картофель вы еще не запекали: получится идеально мягким и очень сочным

3. Хорошо все перемешать.

4. Отправить в форму застеленную пергаментной бумагой.

Так картофель вы еще не запекали: получится идеально мягким и очень сочным

5. Залить холодной водой.

6. Накрыть фольгой и отправить в духовку при температуре 180 градусов 40-50 минут.

Так картофель вы еще не запекали: получится идеально мягким и очень сочным

7. Достать готовый картофель и добавить твердый сыр.

8. Отправить еще на несколько минут в духовку.

Так картофель вы еще не запекали: получится идеально мягким и очень сочным

9. Готовое блюдо посыпать зеленью.

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