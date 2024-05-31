Так картошку вы еще не жарили: как сытно приготовить овощ для обеда
Картошка точно всегда найдется на вашей кухне. Поэтому, если быстро нужно приготовить сытный обед – овощ будет идеальным вариантом. Для лучшего вкуса обязательно добавьте куриное филе, сливки и много сыра.
Идея приготовления жареного картофеля с куриным филе и сливками опубликована на странице фудблогера Юлии Масиюк (yuliia_masiuk) в Instagram. Вы справитесь за считанные минуты.
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.
- куриное филе – 1 шт.
- сливки комнатной температуры 25-33% – 200 мл.
- соль, паприка, перец, сухой чеснок
- зелень
- сыр
Способ приготовления:
1. Картошку нарезать на небольшие части.
2. Хорошо обжарить до золотистой корочки.
3. На этой же сковороде обжарить куриное филе в течение 7 минут.
4. Добавить к грудке картофель.
5. Хорошо перемешать.
6. Залить все сливками и добавить специи.
7. Тушить под закрытой крышкой.
8. Посыпать сверху тертым сыром, накрыть крышкой и дождаться, пока сыр плавится. В конце можно украсить зеленью.
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