Картошка точно всегда найдется на вашей кухне. Поэтому, если быстро нужно приготовить сытный обед – овощ будет идеальным вариантом. Для лучшего вкуса обязательно добавьте куриное филе, сливки и много сыра.

Идея приготовления жареного картофеля с куриным филе и сливками опубликована на странице фудблогера Юлии Масиюк (yuliia_masiuk) в Instagram. Вы справитесь за считанные минуты.

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

куриное филе – 1 шт.

сливки комнатной температуры 25-33% – 200 мл.

соль, паприка, перец, сухой чеснок

зелень

сыр

Способ приготовления:

1. Картошку нарезать на небольшие части.

2. Хорошо обжарить до золотистой корочки.

3. На этой же сковороде обжарить куриное филе в течение 7 минут.

4. Добавить к грудке картофель.

5. Хорошо перемешать.

6. Залить все сливками и добавить специи.

7. Тушить под закрытой крышкой.

8. Посыпать сверху тертым сыром, накрыть крышкой и дождаться, пока сыр плавится. В конце можно украсить зеленью.

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