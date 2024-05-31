Так картошку вы еще не жарили: как сытно приготовить овощ для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
420
Так картошку вы еще не жарили: как сытно приготовить овощ для обеда

Картошка точно всегда найдется на вашей кухне. Поэтому, если быстро нужно приготовить сытный обед – овощ будет идеальным вариантом. Для лучшего вкуса обязательно добавьте куриное филе, сливки и много сыра.

Идея приготовления жареного картофеля с куриным филе и сливками опубликована на странице фудблогера Юлии Масиюк (yuliia_masiuk) в Instagram. Вы справитесь за считанные минуты.

Так картошку вы еще не жарили: как сытно приготовить овощ для обеда

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт.
  • куриное филе – 1 шт.
  • сливки комнатной температуры 25-33% – 200 мл.
  • соль, паприка, перец, сухой чеснок
  • зелень
  • сыр

Способ приготовления:

Так картошку вы еще не жарили: как сытно приготовить овощ для обеда

1. Картошку нарезать на небольшие части.

2. Хорошо обжарить до золотистой корочки.

Так картошку вы еще не жарили: как сытно приготовить овощ для обеда

3. На этой же сковороде обжарить куриное филе в течение 7 минут.

4. Добавить к грудке картофель.

Так картошку вы еще не жарили: как сытно приготовить овощ для обеда

5. Хорошо перемешать.

6. Залить все сливками и добавить специи.

Так картошку вы еще не жарили: как сытно приготовить овощ для обеда

7. Тушить под закрытой крышкой.

8. Посыпать сверху тертым сыром, накрыть крышкой и дождаться, пока сыр плавится. В конце можно украсить зеленью.

Так картошку вы еще не жарили: как сытно приготовить овощ для обеда

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