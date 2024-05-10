Так курицу вы еще не готовили: идеальное нежное мясо в творожном кляре

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Так курицу вы еще не готовили: идеальное нежное мясо в творожном кляре

Чтобы курица была сочной – приготовьте ее в сырном кляре. Для такого блюда вам понадобится всего 4 ингредиента. Вкусно подать с картофельным пюре и салатом.

Идея приготовления сочной курицы в творожном кляре опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina_frolova) в Instagram. после жарки мясо нужно немного протушить.

Так курицу вы еще не готовили: идеальное нежное мясо в творожном кляре

Ингредиенты:

  • куриные бедра
  • яйца
  • сыр твердый
  • мука

Способ приготовления:

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Так курицу вы еще не готовили: идеальное нежное мясо в творожном кляре

1. Куриные бедра отделить от косточки.

2. Сделать надрезы.

Так курицу вы еще не готовили: идеальное нежное мясо в творожном кляре

3. Посолить и поперчить.

4. Каждый кусочек обкатать в муке, а затем в сырном кляре.

Так курицу вы еще не готовили: идеальное нежное мясо в творожном кляре

5. Выложить на разогретую сковороду.

6. Обжарить с двух сторон до золотистого цвета.

Так курицу вы еще не готовили: идеальное нежное мясо в творожном кляре

7. Выложить в кастрюлю.

8. Налить немного воды и тушить на маленьком огне.

Так курицу вы еще не готовили: идеальное нежное мясо в творожном кляре

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