Видео дня
Так курицу вы еще не готовили: идеальное нежное мясо в творожном кляре
Чтобы курица была сочной – приготовьте ее в сырном кляре. Для такого блюда вам понадобится всего 4 ингредиента. Вкусно подать с картофельным пюре и салатом.
Идея приготовления сочной курицы в творожном кляре опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina_frolova) в Instagram. после жарки мясо нужно немного протушить.
Ингредиенты:
- куриные бедра
- яйца
- сыр твердый
- мука
Способ приготовления:
1. Куриные бедра отделить от косточки.
2. Сделать надрезы.
3. Посолить и поперчить.
4. Каждый кусочек обкатать в муке, а затем в сырном кляре.
5. Выложить на разогретую сковороду.
6. Обжарить с двух сторон до золотистого цвета.
7. Выложить в кастрюлю.
8. Налить немного воды и тушить на маленьком огне.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: