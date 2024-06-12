Для того, чтобы классические драники получились вкуснее и не сухими, добавьте к ним нежный грибной соус. К драникам даже не придется добавлять сметану. Также, чтобы изделия не чернели, не забудьте о достаточном количестве лука.

Идея приготовления дерунов с грибным соусом опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. В основе соуса – сливки.

Ингредиенты:

картофель – 3-4 шт.

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

мука – 1 ст.л.

соль, перец

шампиньоны – 5-6 шт.

чеснок – 2 зубчика

чабрец

сливки – 200 мл.

твердый творог (пармезан) – 1 ст.л. натертого

Способ приготовления:

1. Натереть на мелкой терке картофель и лук.

2. Добавить яйцо, соль, перец, муку.

3. Смешать и жарить до золотистости с обеих сторон.

4. Чеснок измельчить, выложить на сковороду.

5. Добавить нарезанные средними кусочками грибы, чабрец.

6. Жарить до испарения жидкости.

7. Влить сливки, поперчить, добавить сыр.

8. Готовить несколько минут до загустения.

9. Выложить соус на драники.

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