Так обычные драники вы еще не готовили! Добавьте к изделиям вкусный соус

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
57
Так обычные драники вы еще не готовили! Добавьте к изделиям вкусный соус

Для того, чтобы классические драники получились вкуснее и не сухими, добавьте к ним нежный грибной соус. К драникам даже не придется добавлять сметану. Также, чтобы изделия не чернели, не забудьте о достаточном количестве лука.

Идея приготовления дерунов с грибным соусом опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. В основе соуса – сливки.

Так обычные драники вы еще не готовили! Добавьте к изделиям вкусный соус

Ингредиенты:

  • картофель – 3-4 шт.
  • лук – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 1 ст.л.
  • соль, перец
  • шампиньоны – 5-6 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • чабрец
  • сливки – 200 мл.
  • твердый творог (пармезан) – 1 ст.л. натертого

Способ приготовления:

Так обычные драники вы еще не готовили! Добавьте к изделиям вкусный соус

1. Натереть на мелкой терке картофель и лук.

2. Добавить яйцо, соль, перец, муку.

3. Смешать и жарить до золотистости с обеих сторон.

Так обычные драники вы еще не готовили! Добавьте к изделиям вкусный соус

4. Чеснок измельчить, выложить на сковороду.

5. Добавить нарезанные средними кусочками грибы, чабрец.

Так обычные драники вы еще не готовили! Добавьте к изделиям вкусный соус

6. Жарить до испарения жидкости.

Так обычные драники вы еще не готовили! Добавьте к изделиям вкусный соус

7. Влить сливки, поперчить, добавить сыр.

Так обычные драники вы еще не готовили! Добавьте к изделиям вкусный соус

8. Готовить несколько минут до загустения.

9. Выложить соус на драники.

Так обычные драники вы еще не готовили! Добавьте к изделиям вкусный соус

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