Овощи лучше всего, по мнению специалистов, есть в сыром виде, так они будут наиболее полезны. Стоит отметить, что дополнять овощные салаты лучше всего, например сыр, морепродукты, соусы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного блюда из сырого сладкого перца, с беконом, сыром и зеленью.

Ингредиенты:

перец сырой – 1 шт.

зелень(руккола) – пучок

сыр – 100 г

бекон

помидоры

Способ приготовления:

1. Перец разрежьте и очистите от косточек.

2. Выложите во внутрь бекон, зелень, сыр, помидоры, сверху накройте перцем и разрежьте.

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