Так перец вы еще не готовили: легкий "сэндвич" из сырого перца, с беконом, сыром и зеленью
Овощи лучше всего, по мнению специалистов, есть в сыром виде, так они будут наиболее полезны. Стоит отметить, что дополнять овощные салаты лучше всего, например сыр, морепродукты, соусы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного блюда из сырого сладкого перца, с беконом, сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- перец сырой – 1 шт.
- зелень(руккола) – пучок
- сыр – 100 г
- бекон
- помидоры
Способ приготовления:
1. Перец разрежьте и очистите от косточек.
2. Выложите во внутрь бекон, зелень, сыр, помидоры, сверху накройте перцем и разрежьте.
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