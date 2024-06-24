Так перец вы еще не готовили: легкий "сэндвич" из сырого перца, с беконом, сыром и зеленью

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Овощи лучше всего, по мнению специалистов, есть в сыром виде, так они будут наиболее полезны. Стоит отметить, что дополнять овощные салаты лучше всего, например сыр, морепродукты, соусы. 

Что приготовить из сырого перца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного блюда из сырого сладкого перца, с беконом, сыром и зеленью. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • перец сырой – 1 шт.
  • зелень(руккола) – пучок 
  • сыр – 100 г
  • бекон 
  • помидоры 

Способ приготовления:

1. Перец разрежьте и очистите от косточек.

Ингредиенты для блюда

2. Выложите во внутрь бекон, зелень, сыр, помидоры, сверху накройте перцем и разрежьте.

Готовая закуска

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