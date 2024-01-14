Так скумбрию вы еще не готовили: сначала нужно засолить, а затем замариновать
Чтобы скумбрия обладала насыщенным вкусом и пряностью, перед приготовлением ее нужно засолить. Нужно лишь соблюсти правильное соотношение соли и воды – и рыба получится очень пикантной.
Идея приготовления пикантной маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Особый вкус добавляют хлопья перца чили в маринаде.
Особенного Ингредиенты для соления:
- 2 скумбрии
- 500 мл воды
- 100 г соли
Ингредиенты для маринада:
- 200 мл яблочного, рисового или винного уксуса 6%
- 30 г сахара
- 1 ч.л. перца чили хлопьями
- 6 горошин белого перца
- 6 горошин черного перца
- 1/2 ч.л. зерен кориандра
- 1/2 ч. л. зерен горчицы
- 1-2 лавровых листа
- 2 горошины душистого перца
Способ приготовления (засолки):
1. Скумбрию почистить, выпотрошить и отрезать головы.
2. Тщательно вымыть.
3. Растворить соль в воде в небольшом лотке и положить в него скумбрию. Поставить в прохладное место на 8-12 часов.
4. Иногда рыбу нужно переворачивать.
Способ приготовления (мариновки):
1. Положить все специи для маринада, кроме перца чили, до ступки и грубо растереть. Можно все смолоть до состояния грубой крошки в блендере.
2. В сотейнике смешать специи и все остальные ингредиенты маринада. Довести до кипения и мешать до полного растворения сахара. Снять с огня и охладить. Если вам не нравится очень выраженная кислинка – возьмите 200 мл уксуса, а 100 и добавьте 100 мл воды.
3. Воду из соления рыбы слить и залить скумбрию остывшим маринадом. Лоток накрыть крышкой и поставить в прохладное место на 48 часов. Иногда рыбу нужно переворачивать.
4. По истечении указанного времени рыба готова.
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