Чтобы скумбрия обладала насыщенным вкусом и пряностью, перед приготовлением ее нужно засолить. Нужно лишь соблюсти правильное соотношение соли и воды – и рыба получится очень пикантной.

Идея приготовления пикантной маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Особый вкус добавляют хлопья перца чили в маринаде.

Особенного Ингредиенты для соления:

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2 скумбрии

500 мл воды

100 г соли

Ингредиенты для маринада:

200 мл яблочного, рисового или винного уксуса 6%

30 г сахара

1 ч.л. перца чили хлопьями

6 горошин белого перца

6 горошин черного перца

1/2 ч.л. зерен кориандра

1/2 ч. л. зерен горчицы

1-2 лавровых листа

2 горошины душистого перца

Способ приготовления (засолки):

1. Скумбрию почистить, выпотрошить и отрезать головы.

2. Тщательно вымыть.

3. Растворить соль в воде в небольшом лотке и положить в него скумбрию. Поставить в прохладное место на 8-12 часов.

4. Иногда рыбу нужно переворачивать.

Способ приготовления (мариновки):

1. Положить все специи для маринада, кроме перца чили, до ступки и грубо растереть. Можно все смолоть до состояния грубой крошки в блендере.

2. В сотейнике смешать специи и все остальные ингредиенты маринада. Довести до кипения и мешать до полного растворения сахара. Снять с огня и охладить. Если вам не нравится очень выраженная кислинка – возьмите 200 мл уксуса, а 100 и добавьте 100 мл воды.

3. Воду из соления рыбы слить и залить скумбрию остывшим маринадом. Лоток накрыть крышкой и поставить в прохладное место на 48 часов. Иногда рыбу нужно переворачивать.

4. По истечении указанного времени рыба готова.

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