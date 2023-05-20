Мясные тефтели – это отличный вариант сытного обеда или ужина. Очень вкусно с картофельным пюре или кашей. А для того, чтобы блюдо получилось сочным и нежным – к фаршу можно добавить молодую капусту, сезон которой как раз начался.

Идея приготовления сочных мясных тефтелей с молодой капустой опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram. Тушатся они довольно быстро.

Ингредиенты:

500 г фарша

300 г капусты молодой (нашинкованной)

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1/2 ч.л. соли

1/4 ч.л. черного перца

400 мл воды

110 г сметаны

25 г муки

Способ приготовления:

1. Молодую капусту нашинковать, посолить, помять и оставить на 30 минут.

2. Отжать лишнюю жидкость и соединить с фаршем, добавить специи.

3. Массу отбить, сделать шарики, обвалять в муке (2 ст.л.), обжарить на сковороде с двух сторон.

4. Выложить в кастрюлю, добавить горячую воду и тушить 10 минут.

5. Сделать соус: сметану соединить с мукой и добавить бульон из кастрюли.

6. Тщательно перемешать. Соус вылить в тефтель.

7. Протушить еще 3-5 минут.

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