Проще голубцов: из чего приготовить оригинальный бюджетный ужин

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Проще голубцов: из чего приготовить оригинальный бюджетный ужин

Мясные тефтели – это отличный вариант сытного обеда или ужина. Очень вкусно с картофельным пюре или кашей. А для того, чтобы блюдо получилось сочным и нежным – к фаршу можно добавить молодую капусту, сезон которой как раз начался.

Идея приготовления сочных мясных тефтелей с молодой капустой опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram. Тушатся они довольно быстро.

Проще голубцов: из чего приготовить оригинальный бюджетный ужин

Ингредиенты:

  • 500 г фарша
  • 300 г капусты молодой (нашинкованной)
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  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/4 ч.л. черного перца
  • 400 мл воды
  • 110 г сметаны
  • 25 г муки

Способ приготовления:

Проще голубцов: из чего приготовить оригинальный бюджетный ужин

1. Молодую капусту нашинковать, посолить, помять и оставить на 30 минут.

2. Отжать лишнюю жидкость и соединить с фаршем, добавить специи.

Проще голубцов: из чего приготовить оригинальный бюджетный ужин

3. Массу отбить, сделать шарики, обвалять в муке (2 ст.л.), обжарить на сковороде с двух сторон.

Проще голубцов: из чего приготовить оригинальный бюджетный ужин

4. Выложить в кастрюлю, добавить горячую воду и тушить 10 минут.

Проще голубцов: из чего приготовить оригинальный бюджетный ужин

5. Сделать соус: сметану соединить с мукой и добавить бульон из кастрюли.

6. Тщательно перемешать. Соус вылить в тефтель.

Проще голубцов: из чего приготовить оригинальный бюджетный ужин

7. Протушить еще 3-5 минут.

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