Проще голубцов: из чего приготовить оригинальный бюджетный ужин
Мясные тефтели – это отличный вариант сытного обеда или ужина. Очень вкусно с картофельным пюре или кашей. А для того, чтобы блюдо получилось сочным и нежным – к фаршу можно добавить молодую капусту, сезон которой как раз начался.
Идея приготовления сочных мясных тефтелей с молодой капустой опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram. Тушатся они довольно быстро.
Ингредиенты:
- 500 г фарша
- 300 г капусты молодой (нашинкованной)
- 1/2 ч.л. соли
- 1/4 ч.л. черного перца
- 400 мл воды
- 110 г сметаны
- 25 г муки
Способ приготовления:
1. Молодую капусту нашинковать, посолить, помять и оставить на 30 минут.
2. Отжать лишнюю жидкость и соединить с фаршем, добавить специи.
3. Массу отбить, сделать шарики, обвалять в муке (2 ст.л.), обжарить на сковороде с двух сторон.
4. Выложить в кастрюлю, добавить горячую воду и тушить 10 минут.
5. Сделать соус: сметану соединить с мукой и добавить бульон из кастрюли.
6. Тщательно перемешать. Соус вылить в тефтель.
7. Протушить еще 3-5 минут.
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