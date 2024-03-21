Теперь вы будете готовить только так: самые нежные творожные кексы по простому рецепту

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Теперь вы будете готовить только так: самые нежные творожные кексы по простому рецепту

Сырные кексы – это изделие, хорошо знакомое всем с детства. Они прекрасно нравятся кофе или чаю, а также могут служить в качестве перекуса. Кроме этого, кексы очень удобно брать с собой в путь и они хорошо утоляют чувство голода.

Рецептом нежнейших творожных кексов поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она рассказала, что готовит кексы только по этому рецепту, ведь считает его лучшим.

Теперь вы будете готовить только так: самые нежные творожные кексы по простому рецепту

Ингредиенты

  • Яйца – 3 шт
  • Сахар – 150 гр
  • Ванильный сахар – 1 пачка
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  • Масло – 100 гр
  • Творог – 150 гр
  • Мука – 200 гр
  • Разрыхлитель – 2 ч.л.

Способ приготовления

1. Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром до образования светлой, пышной массы.

Теперь вы будете готовить только так: самые нежные творожные кексы по простому рецепту

2. Добавляем растопленное масло, предварительно охлажденное до комнатной температуры, и творог. Взбиваем до однородной консистенции.

3. Добавляем муку и разрыхлитель. Взбиваем.

Теперь вы будете готовить только так: самые нежные творожные кексы по простому рецепту

4. Выкладываем тесто в формы, заполняя их на 2/3.

Теперь вы будете готовить только так: самые нежные творожные кексы по простому рецепту

5. Выпекаем в предварительно разогретой до 175° духовке 30-35 минут.

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