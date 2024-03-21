Сырные кексы – это изделие, хорошо знакомое всем с детства. Они прекрасно нравятся кофе или чаю, а также могут служить в качестве перекуса. Кроме этого, кексы очень удобно брать с собой в путь и они хорошо утоляют чувство голода.

Рецептом нежнейших творожных кексов поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она рассказала, что готовит кексы только по этому рецепту, ведь считает его лучшим.

Ингредиенты

Яйца – 3 шт

Сахар – 150 гр

Ванильный сахар – 1 пачка

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Масло – 100 гр

Творог – 150 гр

Мука – 200 гр

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Способ приготовления

1. Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром до образования светлой, пышной массы.

2. Добавляем растопленное масло, предварительно охлажденное до комнатной температуры, и творог. Взбиваем до однородной консистенции.

3. Добавляем муку и разрыхлитель. Взбиваем.

4. Выкладываем тесто в формы, заполняя их на 2/3.

5. Выпекаем в предварительно разогретой до 175° духовке 30-35 минут.

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