Теперь вы будете готовить только так: самые нежные творожные кексы по простому рецепту
Сырные кексы – это изделие, хорошо знакомое всем с детства. Они прекрасно нравятся кофе или чаю, а также могут служить в качестве перекуса. Кроме этого, кексы очень удобно брать с собой в путь и они хорошо утоляют чувство голода.
Рецептом нежнейших творожных кексов поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она рассказала, что готовит кексы только по этому рецепту, ведь считает его лучшим.
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт
- Сахар – 150 гр
- Ванильный сахар – 1 пачка
- Масло – 100 гр
- Творог – 150 гр
- Мука – 200 гр
- Разрыхлитель – 2 ч.л.
Способ приготовления
1. Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром до образования светлой, пышной массы.
2. Добавляем растопленное масло, предварительно охлажденное до комнатной температуры, и творог. Взбиваем до однородной консистенции.
3. Добавляем муку и разрыхлитель. Взбиваем.
4. Выкладываем тесто в формы, заполняя их на 2/3.
5. Выпекаем в предварительно разогретой до 175° духовке 30-35 минут.
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